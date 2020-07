Akcjonariusze Dino powołali Szymona Piducha do rady nadzorczej spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dino Polska S.A. powołało pana Szymona Piducha w skład rady nadzorczej spółki. Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi go na stanowisku prezesa Dino.

Przypomnijmy, 8 maja Szymon Piduch, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą spółki Dino, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Dino Polska S.A. oraz rezygnację z członkostwa w zarządzie.

Spółka informowała, że otrzymała informację od Tomasza Biernackiego, przewodniczącego rady nadzorczej i głównego akcjonariusza Dino o złożonej Szymonowi Piduchowi propozycji objęcia roli członka rady nadzorczej spółki. Jak tłumaczono, intencją jest wykorzystanie dużego doświadczenia Szymona Piducha do wspierania kluczowych projektów Dino Polska S.A. z poziomu rady nadzorczej i – w związku z tym – zwolnienie go z bieżących obowiązków związanych z codziennym zarządzaniem spółką.

Natomiast 24 czerwca rada nadzorcza spółki Dino powołała panią Izabelę Biadałę na członka zarządu Dino Polska S.A. W Dino do tej pory Izabela Biadała była odpowiedzialna za administracji, IT, logistyki, ochrony i BHP oraz jest odpowiedzialna za obszar rekrutacji pracowników centrali i centrów dystrybucyjnych Dino.



Szymon Piduch uczestniczy w rozwoju sieci Dino od 2002 r. Do 2010 r. odpowiadał za finanse grupy Dino Polska S.A. piastując m. in. stanowisko dyrektora finansowego. W latach 2010-2020 piastował stanowisko prezesa zarządu Dino Polska S.A. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. W latach 1995-2002 zajmował stanowiska kierownicze, odpowiadając za takie obszary jak marketing, kontroling i finanse w firmach z sektora spożywczego.