Alina Wojna w zarządzie Tpay

Operator płatności Tpay jest w fazie dynamicznego rozwoju. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracowników spółki wzrosła aż o 180 proc. W tym czasie firma zanotowała również wzrost zarejestrowanych sprzedawców - o 77 proc., stając się jednym z najpopularniejszych operatorów płatności online.

Doświadczenie Aliny Wojny wpisuje się w aktualną potrzebę zwiększenia w Tpay efektywności zarządzania procesami w kluczowych obszarach, a także tworzenia krótko- i długoterminowej strategii dalszego rozwoju.

Kim jest Alina Wojna

Alina Wojna od 2019 r. obejmowała w Tpay stanowisko Head of Marketing, odpowiadając za strategię marketingową oraz kompleksowe zarządzanie komunikacją marketingową i produktową marki, a także wdrażając efektywne metody osiągania celów. W przeszłości pełniła funkcję Chief Marketing Officer w platformie marketplace Arena.pl, gdzie kierowała kompleksowymi działaniami strategicznymi i komunikacyjnymi marki oraz kampaniami i aktywnościami wspierającymi rozwój produktu. Wcześniej, przez 7 lat, m.in. jako Account Director w międzynarodowej agencji Saatchi & Saatchi IS zajmowała się współpracą z globalnymi klientami (Merck czy GlaxoSmithKline) w obszarze digital i e-commerce oraz budowaniem platform marketplace m.in. dla marki Selgros. Alina Wojna związana była również Globalnym Centrum Kompetencyjnym GSK Tech Poznań (IT) i Apptension (software house). Dwukrotnie pełniła też funkcję mentorki podczas Poznań Mentoring Walk.

TPay w fazie dynamicznego rozwoju

Ostatnie lata dla marki Tpay wiążą się z rozwojem struktur i skalowaniem działalności. Kamieniem milowym w działalności było rozpoczęcie strategicznego partnerstwa z Bankiem Pekao, którego Tpay wprowadza do branży e-commerce.

Czym jest Tpay

Tpay to flagowy produkt Krajowego Integratora Płatności S.A., który działa na polskim rynku płatności online od ponad 12 lat. Spółka ma status Krajowej Instytucji Płatniczej i jest podmiotem regulowanym przez KNF. KIP jako pierwszy w Polsce wdrożył Google Pay i Visa Checkout (aktualnie Kliknij i zapłać z Visa), doceniany jest również za innowacyjny i zwiększający konwersję Widget One Click oraz płatności BLIK w komunikatorach społecznościowych. Spółka współpracuje z ponad 90 tys. zarejestrowanych podmiotów.