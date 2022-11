Alkoholowa spółka Eurocashu z nowymi członkami zarządu

Obecny skład spółki Duży Ben wygląda następująco:

- Arnaldo Guerreiro jako prezes zarządu

- członkowie zarządu: Małgorzata Obrębska, Dawid Marcin Kula, Michał Piotr Florkiewicz oraz Przemysław Andrzej Ciaś.

Spółka Duży Ben powstała we wrześniu 2015. Wszystkie udziały należą do Grupy Eurocash. Marka Duży Ben to ok. 280 marketów i ambitne plany dotyczące dalszej działalności.

– W 2022 roku szczególnie mocno rozwijamy się w regionach, w których już jesteśmy, czyli Wielkopolska, Dolny Śląsk, Śląsk oraz województwo łódzkie, właśnie po to, aby przypieczętować tam pozycję lidera. Dodatkowo bardzo mocno skupiamy się na rynkach dla nas nowych takich jak: Warszawa, Małopolska oraz Zachodniopomorskie, gdzie weszliśmy w ubiegłym roku i prowadzimy tam intensywną ekspansję. Tczew to pierwsze miasto w całkowicie nowym dla nas regionie. W najbliższych tygodniach zamierzamy otwierać sklepy również w Trójmieście – mówił we wrześniu Michał Florkiewicz, dyrektor zarządzający sieci Duży Ben.

Glovo i Pointpack dostarczą alkohol z Dużego Bena

W październiku br. pisaliśmy, że Duży Ben wdraża kolejne rozwiązania. Sieć nawiązała współpracę z Glovo. W jej efekcie klienci – w wybranych miastach – zyskują możliwość zamówienia artykułów z oferty Dużego Bena wprost pod swoje drzwi. Ponadto sieć nawiązała także współpracę z Pointpack, dzięki której kupujący będą mieli możliwość nadawania i odbioru paczek w placówkach Dużego Bena.