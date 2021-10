Andrzej Kondys w zarządzie Anwim. Pracował w Biedronce i Circle K

Andrzej Kondys dotychczasowe doświadczenia zawodowe zbierał w spółkach grupy Jeronimo Martins, a w ostatnich latach był ściśle związany z branżą paliwową poprzez pracę w Circle K Polska sp. z o.o. oraz MOL Group.

Jako dyrektor ds. operacyjnych będzie on zarządzał siecią MOYA w obszarze własnych i franczyzowych stacji paliw, a także odpowiadał za rozwój sklepów, Caffe MOYA, działu zakupów centralnych oraz marketingu.

MOYA to założona w 2009 roku, należąca do spółki Anwim S.A., ogólnopolska sieć stacji paliw. Obecnie działa w niej 300 placówek, w tym ok. 70 stacji własnych. Stacje sieci MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, przy drogach lokalnych i w miastach.