Awanse u dewelopera magazynów

Bartłomiej Krawiecki zasiada w zarządzie 7R od 2018 r., gdzie do tej pory, jako Head of Development, nadzorował kluczowe etapy procesu deweloperskiego. Jest pomysłodawcą konceptu 7R City Flex Last Mile Logistics – pierwszej w Polsce sieci magazynów miejskich, która obejmuje kluczowe lokalizacje w pobliżu centrów miast na terenie całego kraju.

Łukasz Jachna, w 7R także od 2018 r., odpowiedzialny jest za kierowanie zespołem Capital Markets, budowanie oferty inwestycyjnej spółki i pozyskiwanie equity na poziomie projektów deweloperskich. Przeprowadza szczegółowe analizy, tworzy rekomendacje i zarządza wszystkimi strategicznymi etapami procesu transakcyjnego. Przez ostatnie 2,5 roku wraz ze swoim zespołem zebrał i uruchomił blisko 1,5 mld zł equity na realizację projektów w 7R.

Nowe inwestycje 7R

W nowej roli Bartłomiej Krawiecki zarządza działalnością operacyjną firmy, począwszy od akwizycji gruntu pod nowe inwestycje, poprzez współpracę z najemcami oraz projektowanie i budowanie obiektów, aż po zarządzanie nimi. Zadaniem Łukasza Jachny jest dalsze rozwijanie obszaru odpowiedzialnego za transakcje sprzedaży w 7R oraz współpracę z obecnymi i nowymi partnerami, którzy inwestują w segmencie nieruchomości magazynowo-przemysłowych.

Przed dołączeniem do 7R Bartłomiej Krawiecki pracował ponad 10 lat w Panattoni Development Europe, gdzie prowadził największe inwestycje logistycznei przemysłowe. Z kolei Łukasz Jachna zdobywał doświadczenie w zakresie private equity pracując dla Neo Investments, a także Colliers International, gdzie budował wzrost wartości zarządzanych aktywów.