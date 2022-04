Awanse w Savills IM. Ilona Szafer objęła stanowisko Head of Retail

Piotr Trzciński, który dołączył do polskiego oddziału firmy na samym początku jej działalności w Polsce, a wcześniej pełnił funkcję Head of Investment, objął stanowisko Head of Poland, będąc odpowiedzialnym za realizację strategii Savills IM na polskim rynku. Ilona Szafer, która również jest jedną z pierwszych osób zatrudnionych w polskim oddziale Savills IM, objęła stanowisko Head of Retail w Polsce. Natomiast Julia Racewicz, w swojej nowej roli jako Head of Asset Management, Office & Logistics w Polsce, skonsoliduje działania związane z zarządzaniem aktywami w sektorze biurowym i logistycznym.

Awanse w Savills

Piotr Trzciński posiada 17-letnie doświadczenie w kluczowych sektorach rynku, zdobyte w międzynarodowych firmach private equity i nieruchomościowych, takich jak Blackrock (MGPA) czy CA Immo. Podczas swojej kariery zrealizował transakcje o wartości ponad 600 mln EUR i odpowiadał za asset management portfeli nieruchomości o wartości ok. 2.6 mld EUR – w ramach strategii od core po value add.

Ilona Szafer posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w branży nieruchomości. Przed dołączeniem do Savills IM, pracowała jako Asset Manager Galerii Katowickiej (należącej wówczas do brytyjskiego funduszu Meyer Bergman), Leasing Director centrum handlowego Wrocław Fashion Outlet oraz Leasing Director galerii Silesia City.

Julia Racewicz posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w międzynarodowych firmach o profilu deweloperskim i inwestycyjnym. Przed dołączeniem do Savills IM, pracowała m. in. dla Panattoni czy Hines, gdzie odpowiadała za procesy deweloperskie w obszarze logistyki oraz asset management portfeli obiektów logistycznych i biurowych.