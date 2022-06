Bartłomiej Wnęk Chief Operating Officer w MODIVO. Przeszedł z DHL Parcel

Do jego zadań należeć będzie m.in. opracowywanie i wdrażanie strategii dotyczących operacjonalizacji sprzedaży oraz dbanie o doświadczenia zakupowe konsumentów. To odpowiedź na intensywny rozwój spółki, która w nadchodzących latach planuje dalsze inwestycje w inteligentną logistykę, łańcuch dostaw oraz obsługę klienta.

– Zapewnianie klientom jak najlepszych doświadczeń w zakresie obsługi posprzedażowej to jeden z naszych priorytetów. Oczywiście zależy nam również, by z zadowoleniem i pełnym przekonaniem korzystali z naszych platform ponownie. To powody, dla których przekazujemy nadzór nad działaniami z obszaru logistyki i obsługi klienta w ręce jednej osoby - mówi Damian Zapłata, prezes zarządu MODIVO S.A.

Bartłomiej Wnęk ma 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, rozwoju sieci i inwestycji, tworzeniu floty kurierskiej, wprowadzaniu innowacji procesowych oraz wdrażaniu nowych technologii. Budował i kierował zespołami liczącymi prawie 8000 osób. Swoją karierę rozpoczął w 2002 roku w firmie DHL, gdzie od 2018 roku był członkiem zarządu DHL, pełniącym funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych.