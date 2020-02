Biedronka tworzy nowe stanowisko. Magdalena Koralewska rzecznikiem klienta sieci

Magdalena Koralewska została rzecznikiem klienta w Biedronce, fot. materiały prasowe

Biedronka wprowadza w Polsce stanowisko rzecznika klienta, które obejmie Magdalena Koralewska. Do biura obsługi klienta rocznie trafia 500 tys. spraw, z czego 250 tys. to reklamacje. Od teraz po zakończonej nie po jego myśli procedurze reklamacyjnej klient będzie miał możliwość odwołania się do nowej instancji - rzecznika praw klienta.

Firma uważa, że w czasach, gdy spersonalizowane doświadczenie ma coraz większe znaczenie, istotne jest stworzenie stanowiska, którego optyka będzie odzwierciedlała punkt widzenia klienta a nie firmy.

Magdalena Koralewska od ponad 20 lat pracuje w Jeronimo Martins. Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując m.in. w departamencie HR.

- Mogę zagwarantować pełną otwartość na dialog i dogłębną analizę każdej sprawy, która do mnie trafi. Moje stanowisko jest niezależne od struktur operacyjnych Biedronki, ale chcę by efektem mojej pracy były również strukturalne zmiany w Biedronce. Dzięki temu nawet pojedyncze głosy będą realnie przyczyniać się do jeszcze wyższych standardów obsługi w całej sieci - powiedziała Magdalena Koralewska. Rzecznik klienta został umocowany, aby rekomendować zmiany procedur, czy wprowadzenie nowych elementów szkolenia pracowników, które pozwolą na wyższą ocenę funkcjonowania sieci przez klientów.

Stanowisko rzecznika klienta w Polsce jest niezależne od struktur operacyjnych Biedronki, ponieważ jak podano raportuje on bezpośrednio do działającego od 2005 roku rzecznika klienta całej Grupy Jeronimo Martins. Tę funkcję pełni Inês Ribeiro de Carvalho, który raportuje bezpośrednio do Pedro Soaresa dos Santos, prezesa Jeronimo Martins.

W biurze rzecznika zatrudnionych zostało kilkanaście osób, ale możliwe, że w miarę rozwoju firmy, będzie się ono powiększało. Nie podano jakim budżetem będzie dysponował rzecznik.

Dotychczas do rzecznika klienta Grupy w Portugalii trafiało ok. 20 spraw rocznie z Polski. Firma spodziewa się, że do polskiego rzecznika będzie trafiało ich znacznie więcej, gdyż od 25 lutego br. przez 3 tygodnie będzie prowadzona w telewizji kampania reklamowa, przedstawiającą nową funkcję i kontakt elektroniczny przez stronę internetową. W sklepach na stałe pojawią się też plakaty z informacją o możliwości kierowania spraw do rzecznika, po wyczerpaniu procedury kontaktu przez biuro obsługi klienta Biedronki. W ramach procedury nie określono jaki jest maksymalny czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Firma podaje, że będzie dokładała starań, by był to maksymalnie krótki czas.

Biuro Obsługi Klienta sieci Biedronka, funkcjonuje od 2008 roku.25 proc. spraw dotyczy programu lojalnościowego i karty Moja Biedronka; 18 proc. produktów - głównie non food; 11 proc. - dostępności produktów; 5 proc. - oferty sieci; 8 proc. - akcji marketingowych a 4 proc. - obsługi klienta.