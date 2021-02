Były wiceprezes Tesco w zarządzie MediaMarkt

fot. Wojciech Wieroński w latach pracy w Tesco

29 grudnia 2020 roku Wojciech Wieroński został wpisany w KRS jako członek zarządu spółki MediaMarkt Polska.

Wojciech Wieroński do końca września 2018 roku był dyrektorem finansowym na Europę Środkową Wschodnią w sieci Tesco, a od lutego 2015 do września 2018 roku także wiceprezesem zarządu spółki w Polsce. Wcześniej sprawował też funkcję dyrektora finansowego Tesco Polska oraz Tesco Czechy. Pod koniec kwietnia 2019 Wojciech Wieroński został członkiem zarządu spółki Dr. Max, prowadzącej w Polsce sieć aptek Dr. Max, należącej do zarejestrowanej na Cyprze spółki Pharmax Holding Limited, kontrolowanej przez fundusz Penta Investment.

W Polsce funkcjonuje 88 sklepów MediaMarkt, po zmianie logo Saturna na MediaMarkt. W całej Polsce sieć zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników.

W roku 2018/2019, kończącym się 30 września 2019 firma osiągnęła 2,69 mln zł przychodów. Zysk netto w wysokości 158,9 tys. zł spółka przeznaczyła na dywidendę dla spółki MediaSaturn Holding Polska.