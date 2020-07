Carrefour: Christophe Rabatel będzie dowodził oddziałem we Włoszech. W Polsce zastąpi go Tareck Ouaibi

Na zdj. Christophe Rabatel, fot. materiały prasowe

Christophe Rabatel, Dyrektor Generalny Carrefour Polska, od 1 września 2020 roku obejmie stanowisko Dyrektora Generalnego Włoch, członka Zarządu Grupy Carrefour i będzie raportował bezpośrednio do Prezesa-Dyrektora Generalnego Grupy Carrefour.

Christophe Rabatel zastępuje Gérarda Lavinay, który postanowił skorzystać ze swoich praw do emerytury. Na szczególnie konkurencyjnym rynku włoskim, Christophe Rabatel będzie odpowiedzialny za realizację, wdrażanej od 2 lat, strategii transformacji i dalszy rozwój Carrefour Włochy (m.in.: będzie odpowiadał za ekspansję formatów: Market i Express, przegląd modelu hipermarketu, rozwój e-commerce i reorganizację centrali).

Tareck Ouaibi, obecnie Dyrektor Operacyjny Carrefour Polska, od 1 września 2020 roku będzie tymczasowo pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego Carrefour Polska i raportował do Dyrektora Strefy Europy-Północ.

Alexandre Bompard, Prezes-Dyrektor Generalny Grupy Carrefour powiedział: „Życzę Christophe’owi Rabatel powodzenia w nowej roli. W Polsce Christophe Rabatel wykonał pracę na wysokim poziomie i mam pełne zaufanie do jego umiejętności i kompetencji oraz że z sukcesem będzie kontynuował rozwój Carrefour we Włoszech.

Dziękuję Gérardowi Lavinay za niezwykłe dokonania, które realizował w grupie przez prawie 40 lat. W swojej pracy i różnych obowiązkach, które pełnił, aż do najwyższego poziomu kadry zarządzającej, uosabiał to, co jest najlepsze w kulturze awansów wewnętrznych Carrefour. Przez ostatnie trzy lata, Gerard Lavinay był kluczowym aktorem, przyczyniającym się do naszej transformacji, a dla mnie cennym wsparciem.”

Christophe Rabatel dołączył do grupy Carrefour w 2004 roku. Pełnił funkcje finansowe w regionie Europy, został Dyrektorem Finansowym i Administracyjnym Carrefour w Turcji, a następnie Dyrektorem Finansowym, Ekspansji i Organizacji Carrefour we Francji. Następnie objął obowiązki operacyjne w Proximity we Francji, jako Dyrektor Regionalny, zanim został w marcu 2015 roku Dyrektorem Wykonawczym Carrefour Proximity. Od lipca 2018 roku jest Dyrektorem Generalnym Carrefour Polska. Ukończył studia w Nancy Commercial Institute i posiada tytuł MBA Indiana University of Pensylwania.