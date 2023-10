Centrum handlowe Ogrody w Elblągu z nową dyrektor

Monika Wąż obecna jest na rynku nieruchomości w sektorze property management od ponad 12 lat. Przed objęciem stanowiska dyrektora Centrum Handlowego Ogrody, przez 10 lat związana była z Centrum Riviera w Gdyni, gdzie przez ostanie 2 lata pracowała jako Menadżer ds. Operacyjnych. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie oraz administrację galerii. Wcześniej zatrudniona była w warszawskim biurze Mayland Real Estate. Jest absolwentką Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz magistrem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z dyplomem Politechniki Białostockiej. Ukończyła również Wyższą Szkołę Administracji Publicznej.

Nowa dyrektor będzie odpowiadać za organizację pracy oraz działalność operacyjną największego i najpopularniejszego centrum handlowego w regionie. Ogrody w Elblągu to 42 000 m kw. nowoczesnej powierzchni, na której mieści się ok. 110 sklepów oraz punktów usługowych, w tym: H&M, Reserved, TK Maxx, New Yorker, Carry czy RTV Euro AGD i Media Markt. Operatorem spożywczym jest sieć Carrefour.

- Bardzo się cieszę, że stanowisko dyrektora w największym obiekcie handlowym z portfolio CPI Property Group w Polsce objęła doświadczona specjalistka w zakresie property management. Liczymy, że jej doświadczenie, a także doskonała znajomość procesów operacyjnych, pomogą Ogrodom nie tylko w umocnieniu pozycji regionalnego lidera, ale przede wszystkim sprawią, że centrum stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla klientów, jak i najemców – komentuje Beata Krawczyk, Head of Asset Management Retail w CPI Property Group Polska.

CPI Property Group w Polsce i na świecie

CPI Property Group jest właścicielem i zarządcą ponad 272 000 m kw. powierzchni handlowej, dostępnej w 23 obiektach, zlokalizowanych w 20 regionalnych miastach w Polsce oraz warszawskich biurowcach. Na portfel składają się: sieć centrów handlowych Vivo!, Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Galeria Orkana w Lublinie oraz dwie sieci parków handlowych – STOP SHOP i CityMarket. Łączna wartość obiektów wynosi przekracza 430 mln euro.

W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. W wyniku przejęcia 76,8% akcji IMMOFINANZ w 2022 r. zostało asset managerem wszystkich nieruchomości biurowych oraz handlowych IMMOFINANZ. Aktualnie aktywnie zarządza 24 budynkami biurowymi, położonymi w prestiżowych lokalizacjach w Warszawie (w tym marką myhive), o łącznej powierzchni ponad 561 000 m kw. i wartości 1748,3 mld euro i tym samym jest liderem na rynku powierzchni biurowych w Warszawie pod względem GLA.

W zarządzanym przez CPIPG portfolio retail znajduje się Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Centrum Handlowe Orkana w Lublinie, 4 centra handlowe sieci Vivo! w Lublinie, Krośnie, Pile i Stalowej Woli, sieć parków handlowych City Market zlokalizowanych w Zamościu (2 obiekty), Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu oraz sieć Stop Shop w 10 regionalnych miastach Polski. Łącznie zarządzana przez CPIPG powierzchnia handlowa w Polsce wynosi 272 000 m kw. GLA, a jej wartość szacuje się na 437 mln euro. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy.

CPIPG działa w sektorze nieruchomości komercyjnych. Koncentruje się na długoterminowych inwestycjach i wynajmie nieruchomości. Jest największym właścicielem powierzchni biurowych w Pradze, Berlinie i Warszawie. Posiada również udziały m.in. w rynku austriackim (Wiedeń), rumuńskim (Bukareszt) i węgierskim (Budapeszt). W sektorze retail jest liderem w Czechach oraz posiada mocne platformy we Włoszech, Polsce, na Węgrzech, Słowacji, Rumunii i w krajach adriatyckich.

Siedziba CPIPG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych, hotelowych

i complimentary. Dysponuje aktywami o łącznej wartości ponad 5 242 milionów euro.