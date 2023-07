CPIPG wprowadził właścicielskie zarządzanie obiektami Immofinanz

Od 1 lipca wprowadzono w nich właścicielski property management. Model obowiązuje w centrach handlowych – Ogrody w Elblągu, Galerii Orkana w Lublinie oraz sieci 6 parków CityMarket, należących do portfela CPIPG. Tym samym CPI Property Group zakończył trwający dwa lata proces wprowadzania właścicielskiego zarządzania w swoich nieruchomościach.

„ Śieć Vivo! jak i STOP SHOP otrzymują perfekcyjnie wypracowane standardy. Uważam, że w wymagających czasach właścicielskie zarządzanie, skoncentrowane na szybkości reagowania, stałym i bezpośrednim kontakcie z najemcą to korzyść nie do przecenienia. Możemy sami dopilnować wszystkich spraw na miejscu, co – jak już wiemy – przekłada się na namacalne oszczędności, będące wynikiem optymalizacji procesów i kosztów” – komentuje Beata Krawczyk, Head of Asset Management Retail w CPI Property Group Polska.

Ewa Spychalska odpowida za parki handlowe

Do warszawskiego zespołu odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania obiektów handlowych z portfela grupy dołączyła Ewa Spychalska. Do jej zadań w CPI Property Group należy odpowiedzialność za rozwój oraz stałe ponoszenie wartości parków handlowych STOP SHOP oraz centrów handlowych sieci Vivo! w Polsce.

Obecnie CPIPG w Polsce zarządza 23 obiektami, zlokalizowanymi w 20 regionalnych miastach. Na portfel składają się dwie sieci parków handlowych – STOP SHOP (11 obiektów) i CityMarket (6 obiektów), sieć 4 centrów handlowych Vivo!, dwie niezależne galerie handlowe oraz powierzchnie komercyjne w warszawskich biurowcach. Łączna powierzchnia obiektów wynosi ponad 272 tys. mkw, a ich wartość przekracza 430 mln EUR.