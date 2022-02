Dariusz Stolarczyk i Tomasz Polański w zarządzie Eurocashu

Dariusz Stolarczyk obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Kim jest Dariusz Stolarczyk

Dariusz Stolarczyk w latach 1998 - 2007 roku pracował w Accenture jako dyrektor Zzarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 - 2013 był członkiem zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za operacje, IT i łańcuch dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 - 2016 Dariusz Stolarczyk był członkiem rady nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki.



Dariusz Stolarczyk jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Śląskiej, Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej oraz programu menadżerskiego AMP na barcelońskim uniwersytecie IESE.

Kim jest Tomasz Polański

Tomasz Polański obejmie funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Tomasz Polański od 2009r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako dyrektor generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl.

Tomasz Polański jest absolwentem Politechniki Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania.

– Tomasz Polański jak nikt inny zna wszystkie aspekty biznesu hurtowego Grupy Eurocash. Pod jego nadzorem Eurocash Dystrybucja znacząco zwiększyła swoją sprzedaż i wkład do wyniku netto, również poprzez sprawnie przeprowadzoną integrację z innymi hurtowymi jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash. Tomasz odpowiadał również za imponującą transformację sprzedaży hurtowej, poprzez platformę eurocash.pl, która jest dziś największą platformą e-commerce na polskim rynku hurtowym, z ponad 5 mld zł sprzedaży. Z kolei Dariusz Stolarczyk, jako dyrektor zarządzający Eurocash Serwis, nie tylko prowadził największą pod względem przychodów jednostkę grupy, ale również dynamicznie ją rozwijał poprzez zdobywanie kolejnych udziałów w rynku i zbudowanie nowoczesnej organizacji sprzedażowej. Wdrożył również liczne projekty, które znacząco poprawiły efektywność łańcucha dostaw – wskazał Paweł Surówka, prezes zarządu Eurocash.

– W nowym składzie zarząd przystąpi do wypracowania nowej strategii dla Grupy Eurocash na rok 2025, której upublicznienie przewidujemy przed końcem drugiego kwartału – zapowiedział.

Riu Amaral i Noel Collett poza zarządem Eurocashu

Ponadto Zarząd Eurocash informuje, iż 31 stycznia 2022r. spółka otrzymała zawiadomienia od Rui Amarala oraz Noela Colletta o rezygnacji z pełnienia funkcji członków zarządu Eurocash ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022r. Złożone rezygnacje nie zawierały informacji o ich przyczynach.

Rui Amaral pełnił funkcję członka zarządu Eurocash od 2004r. i ostatnio był odpowiedzialny za segment hurtowy w Grupie Eurocash.

Noel Collet objął funkcję członka zarządu Eurocash z dniem 01 stycznia 2020r. i był odpowiedzialny za segment detaliczny w Grupie Eurocash.

Rezygnacje te nie wpłyną na zmianę strategii rozwoju Grupy Eurocash, której celem jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce.

Równocześnie spółka informuje, iż Luis Amaral przekazał, iż jego rezygnacja z funkcji członka zarządu nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2022r. i wówczas Luis Amaral zamierza dołączyć do Rady Nadzorczej spółki, jako jej przewodniczący.