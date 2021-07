Digitalizacja ważnym kierunkiem rozwoju Lidla. Dyskonter pozyskał specjalistów z Amazona i Tchibo

1 września Ines von Jagemann przejmie funkcję dyrektora dywizji Lidl Digital i tym samym będzie odpowiadać za cyfrową działalność sieci Lidla. Menedżerka była odpowiedzialna za różne obszary cyfrowe w sieci Tchibo przez prawie dziesięć lat, a ostatnio za cały cyfrowy biznes i dział IT.

To nie jedyna zmiana personalna w Lidlu. Wraz z Ines von Jagemann, cyfrowy dział sieci w krótkim czasie pozyskał drugiego doświadczonego menadżera do swojego zespołu zarządzającego. Specjalistka ds. marketingu Carina Pellar przeniosła się z Amazona do zespołu Lidl Digital w kwietniu br.

Rolf Schumann, dyrektor generalny ds. cyfryzacji Lidla powiedział: „Cyfryzacja cieszy się najwyższym poziomem uwagi w Grupie Schwarz, dlatego potrzebujemy wiedzy i różnych perspektyw. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać Carinę Pellar i Ines von Jagemann. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i głębokiemu zrozumieniu cyfrowych modeli biznesowych, zapewnią nam znaczny impuls do rozwoju.”