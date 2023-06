Doświadczony finansista dołączy do zarządu Eurocash

– Szymon Mitoraj, który dołączy do zarządu, będzie odpowiedzialny za digitalizację całej Grupy, w tym za platformę eurocash.pl oraz dział IT. Praca na danych i odpowiednie wykorzystanie rozwiązań nowych technologii stały się najbardziej istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie na rynku detalicznym. Stoi przed nami wyzwanie transformacji nie tylko Eurocash, ale całego kanału niezależnego. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie Szymona na pograniczu technologii i biznesu znacząco przyspieszy realizację naszej strategii budowy platformy technologicznej dla tysięcy sklepów niezależnych w Polsce. Cieszę się, że Rada Nadzorcza i Zarząd wspólnie widzą to jako priorytet działań naszej Grupy – mówi Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Szymon Mitoraj od 19 lat związany z sektorem finansowym, w którym pełnił funkcje zarządzające w obszarach bankowości detalicznej, digitalizacji i IT. W latach 2020-2023 był wiceprezesem zarządu Raiffeisen Bank Ukraina, gdzie odpowiadał za transformację digitalową, kanały sprzedaży i obsługi, produkty i marketing bankowości detalicznej.

Przed dołączeniem do Raiffeisen Bank Ukraina, od 2018 do 2020 roku, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego IT i Chief Data Officer Grupy PZU, w której odpowiadał za obszar IT Grupy PZU.

Wcześniej przez 14 lat związany był z Grupą ING w Polsce i w Tajlandii, gdzie pełnił role związane z budową, rozwojem i digitalizacją bankowości detalicznej w aspektach kanału, produktu i komercjalizacji, w tym jako nadzorujący obszar detalicznej bankowości internetowej i mobilnej w latach 2011-2018 w ING Polska.

Szymon Mitoraj ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Institute of Technology Sligo w Irlandii.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Klientami Eurocash są przede wszystkim lokalni przedsiębiorcy. Z liczbą ponad 20 tys. zatrudnianych pracowników i 90 tys. klientów, Eurocash od lat zajmuje miejsce w TOP10 największych polskich firm.