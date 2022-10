Duże zmiany w Grupie Chorten

Sylwia Władyko od 2009 roku buduje Polską Grupę Sklepów Spożywczych Chorten, która rozwinęła się od 20 placówek na Podlasiu w ogólnopolską strukturę detalistów. Początkowo pracowała jako dyrektor handlowy, a od prawie 8 lat pełni funkcję dyrektor generalnej i odpowiada za koordynację wszystkich działów. W tej funkcji Sylwia Władyko będzie pracować nadal, piastując jednocześnie stanowisko wiceprezesa.

Nowy zarząd Grupy Chorten

- Nowa funkcja to docenienie mojej dotychczasowej pracy na rzecz organizacji grupy, za co jestem wdzięczna dotychczasowemu zarządowi, który dokonał takiego wyboru. Z drugiej strony jest to dla nas wygodne operacyjnie, by móc sprawnie podejmować pilne decyzje, a przy tak dynamicznym rozwoju są to bardzo częste sytuacje – podkreśla Sylwia Władyko.

Na członków zarządu Grupy Chorten powołano Krzysztofa Kraszewskiego i Wojciecha Ostaszewskiego.