Dyrektor zakupów Kaflandu przechodzi do JOKR

Jakub Jurkowski objął pozycję Commercial Director CEE w JOKR, aplikacji umożliwiającej dostawę zakupów w 15 minut. Doświadczenie zdobywał między innymi jako Category Director w Jerónimo Martins, a ostatnio pełnił funkcję dyrektora zakupów w Kaufland Polska.

Jest absolwentem University of Southern Denmark w Odense. W zakres obowiązków Jakuba Jurkowskiego w JOKR wchodzi zarządzanie zespołami zakupów, zarządzanie kategoriami, marketingiem, marketplace i łańcuchem dostaw.

- Wierzę, że nie tyle uruchamiamy nową aplikację do robienia zakupów, ale tak naprawdę redefiniujemy pojęcie handlu detalicznego. Co więcej JOKR pomaga małym producentom i rzemieślnikom w dotarciu do klientów, dzięki czemu możemy oferować najlepsze lokalne produkty z dostawą w 15 minut pod drzwi - mówi Jurkowski.

JOKR to platforma oferująca codzienne zakupy z dostawą w 15 minut. Aktualnie firma działa w Warszawie (na Woli, Mokotowie, Służewcu, Bielanach, Ursynowie oraz w Wilanowie i Śródmieściu). Do końca wakacji planuje uruchomienie usług w 20 dzielnicach stolicy oraz ekspansję do innych miast. Aplikacja oferuje wachlarz produktów dostarczanych bezpośrednio z położonych w danej dzielnicy mikro-magazynów. JOKR działa jako niezależny detalista, co pozwala na brak minimalnej wartości zamówienia.