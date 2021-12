East Hemp Group pozyskało Jacka Kramarza

East Hemp Group to spółka typu venture building działająca w szybko rozwijającej się branży konopnej. Założycielami firmy są osoby, które tworzyły w Polsce podwaliny start-upowego ekosystemu, uczestnicząc w budowie m.in. pierwszych inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów oraz funduszy VC na polskim rynku.

Teraz do zespołu dołącza Jacek Kramarz, jeden z pionierów branży konopnej, który wzmocni zespół jako wspólnik i wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za strategię Grupy. Kramarz to jedyny Polak w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych (EIHA).

Sukcesy na rynku konopnym

Jacek Kramarz współtworzył pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo zajmujące się uprawą i przetwórstwem konopi, które w 2018 r. zostało przejęte przez kanadyjską spółkę giełdową, a wartość transakcji oszacowana została na ponad 100 mln zł. Pozostaje ona do dziś największą transakcją M&A w branży konopi przemysłowych w Europie. Po przejęciu pozostał w spółce do lutego 2021, by teraz dołączyć do East Hemp Group.

- Po rozstaniu z moją pierwszą spółką, miałem wiele propozycji, zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Wybrałem East Hemp. Czuję się przedsiębiorcą i najbardziej pociąga mnie wizja tworzenia od podstaw nowych marek, produktów oraz technologii. W East Hemp przekonała mnie wizja założycieli, którzy w konopiach widzą więcej niż CBD, powoli przestające już być innowacją. Chcemy postawić na pro-ekologiczne właściwości konopi i tworzyć rozwiązania dla przemysłu, które będą odpowiedzią na wyzwania kryzysu klimatycznego. Wierzymy, że konopie mają tu ogromną rolę do odegrania. Nie bez znaczenia był też dla mnie model venture building zaproponowany przez East Hemp oraz doświadczenie i network założycieli – mówi Jacek Kramarz.