Eurocash, Netto, Aldi mają nowych prezesów. Kto jeszcze zmienił barwy?

Eurocash

Po około 20 latach Luis Amaral zrezygnował z funkcji prezesa Eurocashu. W styczniu 2022 roku przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Jego intencją jest skoncentrowanie się na opracowaniu dalszej strategii rozwoju Eurocashu.

Nowym prezesem został Paweł Surówka, menadżer z bogatym doświadczenie. Ostatnio związany był z grupą PZU, którą prowadził jako prezes w latach 2017-2020, Wcześniej, do 2016 r. pełniąc funkcję CIO i prezesa zarządu PZU Życie. W latach 2015-2016 był doradcą prezesa zarządu PKO Bank Polski oraz dyrektorem bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy. W latach 2013-15 pełnił funkcję członka zarządu grupy Boryszew SA nadzorującego sektor automotive grupy i był prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive w Niemczech i Polsce. W latach 2007 - 2013 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch.

Aldi

Wojciech Łubieński, dotychczas pełniący obowiązki prezesa zarządu ALDI w Polsce, od dnia 1 stycznia 2022 roku, zostaje powołany na prezesa spółki w Polsce. Wojciech Łubieński został p.o. prezesa zarządu ALDI w Polsce 15 marca tego roku, kiedy Oktawian Torchała, dotychczasowy CEO, został powołany do struktur centrali spółki ALDI w Essen.

Nowy prezes zapowiada, że do końca roku ALDI w Polsce będzie posiadał minimum 200 sklepów zlokalizowanych we wszystkich województwach, a w najbliższych latach chce zwiększać liczbę sklepów o minimum 60-70 rocznie.

Wojciech Łubieński związany jest z ALDI od grudnia 2019 roku, kiedy to objął stanowisko wiceprezesa i zastępcy dyrektora zarządzającego ALDI w Polsce. Wcześniej pracował w Super-Pharm, na stanowisku wiceprezesa i dyrektora operacyjnego.

Z początkiem 2021 r. sieć Aldi pozyskała nowego specjalistę. Przemysław Janicki został dyrektorem pionu koordynacji i wsparcia zarządzania kategoriami. Wcześniej przez wiele lat pracował dla sieci Lidl.

Netto

W maju z siecią Netto pożegnał się Janusz Stroka, jej dyrektor generalny, który kierował przedsiębiorstwem od 2018 roku. Po przejęciu polskich sklepów Tesco sieć Netto Polska rozpoczęła ukierunkowane poszukiwania nowego CEO. Do czasu powołania nowego CEO, funkcję tę tymczasowo sprawował wiceprezes wykonawczy Mark Nielsen, który jest członkiem Komitetu Wykonawczego Salling Group.

W październiku spółka ogłosiła, że nowym dyrektorem generalnym Netto będzie Hugo Mesquita. Ma on dołączyć do zespołu Netto od stycznia 2022 roku, po 11 latach pracy dla sieci Biedronka. Hugo Mesquita pełnił dotąd rolę dyrektora operacyjnego w Biedronce i ma szeroką wiedzą o branży retail.

Netto jest obecnie w trakcie procesu konwersji, w ramach którego modernizuje i otwiera pod swoim szyldem sklepy Tesco przejęte przez Salling Group w marcu tego roku. Operacja ta podwoi sieć Netto w Polsce, zwiększając ją do około 650 sklepów. Stanowi ona strategiczną szansę rozwoju dla Salling Group. Hugo Mesquita ma być odpowiedzialny za kontynuację tego procesu.

To nie wszystkie zmiany w Netto. W marcu Jerzy Tymofiejew objął stanowisko dyrektora ds. inwestycji. Ostatnio przez blisko 8 lat był związany z AmRestem, jako chief development officer. Wcześniej przez ok. 8 lat pracował dla Lidla. Z kolei w lutym 2021 do Netto dołączył szef zespołu budowlanego - Radosław Bartkowiak, który blisko11 lat także spędził w AmRest, jako manager projektów budowlanych.

InPost

We wrześniu Rada Nadzorcza spółki InPost powołała Michaela Rouse'a na członka zarządu. Michael Rouse dołączył do firmy jako CEO InPost International w październiku 2020. Rouse był wcześniej wiceprezesem zarządu spółki Klarna. Ze start-upem związany był od 2015 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w American Express.

W grudniu do zespołu InPost dołączył Marcin Dakowski. Obejmie funkcję dyrektora zarządzającego InPost Fresh – nową platformę zakupową InPost. Dakowski przyszedł do InPostu z Grupy Allegro, gdzie pełnił funkcję prezesa ebilet.pl. Wcześniej przez 4 lata pracował w Grupie OLX, w której był odpowiedzialny za monetyzację serwisu olx.pl, tworzył OLX Praca oraz Fixly.pl. Był również członkiem zespołu zarządzającego Grupą w Polsce. Doświadczenie zdobywał także w firmach doradczych, m.in. w McKinsey&Company.

Także w grudniu zarząd Integer.pl, spółki zarządzającej działalnością Grupy InPost w Polsce, powiększył się o nową osobę - Dagmarę Brzezińską. Będzie ona odpowiedzialna za sprzedaż krajową, klientów międzynarodowych, SME, obsługę klientów, procesy doskonalenia sprzedaży, a także wsparcie sprzedaży i implementację nowych produktów.

Dagmara Brzezińska do końca września 2021 roku zajmowała stanowisko Commercial Category Management Director oraz wcześniej Market Segment Director (Health & Beauty, Sport, Kids, Supermarket) w Allegro, gdzie rozwijała dział komercyjny odpowiadający za tworzenie oferty na platformie Allegro.pl. Wcześniej pracowała jako Country Manager na Polskę, rozwijając platformę kosmetyczną iperfumy.pl – obecnie notino.pl, gdzie przeszła z firmy Unilever. W Unileverze pełniła rolę dyrektora marketingu dywizji kosmetycznej i zasiadała w zarządzie operacyjnym Unilever dla Polski i Bałtyków. Wcześniej przez 6 lat pracowała w firmie L’Oreal w Polsce oraz w Danii. Swoją karierę zaczynała w British American Tobacco na stażu menedżerskim oraz w firmie Coty.

Lidl

W lipcu Klaus Gehrig, prezes Grupy Schwarz (właściciel Lidla i Kauflandu), niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Gehrig pełnił funkcję CEO przez 17 lat. Jego obowiązki tymczasowo przejął 81-letni Dieter Schwarz, właściciel spółki.

Pod koniec października ogłoszono, że nowym szefem grupy od 1 grudnia zostaje Gerd Chrzanowski. Tego samego dnia Gerd Chrzanowski przekaże szefostwo w sieci Lidl swojemu następcy Kennethowi McGrathowi. Ekspert ds. handlu międzynarodowego i menedżer z wieloletnim doświadczeniem był intensywnie przygotowywany do tej roli przez ostatnie miesiące.

Dzięki niedawnemu powołaniu dodatkowych dyrektorów generalnych (VVS), zespół zarządzający Grupy Schwarz jest przygotowany do nowych zadań. W skład tego zespołu zarządzającego wchodzą - oprócz Kennetha McGratha (VVS Lidl) - Carsten Theurer (VVS Schwarz Service), Frank Schumann (VVS Kaufland), Thomas Kyriakis (VVS PreZero), Jörg Aldenkott (VVS Schwarz Produktion), Christian Müller (VVS Schwarz IT) oraz Rolf Schumann (VVS Schwarz Digital).

Gerd Chrzanowski od ponad 20 lat piastował różne stanowiska w Grupie Schwarz. Od czerwca 2016 do marca 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Schwarz Zentraledienste KG. W marcu 2019 został Prezesem Zarządu SB Service KG i Zastępcą Komplementariusza. Jego obszar odpowiedzialności obejmował dział zakupów, administracji, zarządzania recyklingiem, IT, mobilności i cyfryzacji.

Od października Lidl Polska ma nowego członka zarządu ds. zakupów Wojciecha Grohna, który związany z Lidlem od 18 lat. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Rogowskiego, który obejmie stanowisko w międzynarodowych strukturach Lidla i odpowiadać będzie za obszar zakupów na 11 rynkach.

całość na portalspozywczy.pl