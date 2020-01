Grupa Chorten tworzy dział wsparcia biznesu dla sklepów. Pokieruje nim były menedżer Empiku

Fot. materiały prasowe

W styczniu Grupa Chorten powołała nowy dział wsparcia biznesu. Jego celem będzie podnoszenie standardów sklepów partnerskich, tak, by jeszcze bardziej spełniały one oczekiwania konsumentów, ale także producentów. Szefem działu został Ernest Grochowski, który w ostatnich latach pełnił funkcję menadżera do spraw wizualizacji i merchandisingu w Empik Group.

- W ciągu 10 lat budowaliśmy efekt skali dla producentów i dystrybutorów, więc rozwinęliśmy gęstą siatkę sklepów na 15 województwach. Po tej dekadzie przychodzi czas na wsparcie naszych sklepów partnerskich, aby jeszcze bardziej mgły konkurować na rynku zarówno ceną produktów, jak i jakością ekspozycji oraz obsługi. Bardzo nam zależało, by dać detalistom fachową wiedzę dotyczącą ustawienia sklepu, by mogli oni efektywniej zarządzać sklepem i podnosić zyski – mówi Sylwia Olechno, dyrektor generalny Grupy Chorten.

Wśród zadań nowego działu będzie optymalizacja procesów operacyjnych, czyli przenoszenie strategii rozwoju Grupy Chorten bezpośrednio na placówki handlowe, a także badanie efektywności akcji promocyjnych. W obszarach działalności będzie także projektowanie i aranżowanie sklepów Chorten oraz tworzenie zasad i standardów ekspozycji w punktach handlowych. W planie jest także przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla właścicieli sklepów i ich personelu.

W zespole będzie także Marcin Sobociński, dyrektor procesów operacyjnych, który dotąd w Grupie Chorten odpowiadał za ten temat głównie w województwie podlaskim, a obecnie zajmie się nim w skali ogólnopolskiej. Karol Tomczak odpowiedzialny będzie nadal za projekty aranżacji sklepów.

To niejedyne zmiany w zespole Grupy Chorten. Dział handlowy wsparł Andrzej Sejnowski, który został dyrektorem sprzedaży w kategoriach: słone przekąski, non food, artykuły chemiczno-kosmetyczne, przemysłowe i higieniczne oraz karmy dla zwierząt. Wcześniej przez wiele lat pracował jako dyrektor sprzedaży w Cosmetics Rdt.

Zmiany zaszły także w dziale rozwoju, odpowiedzialnym za bezpośrednią współpracę ze sklepami i pozyskiwanie kolejnych detalistów do współpracy. Karolina Górska, która od ponad 8 lat pracowała jako koordynator sklepów w województwie podlaskim, została dyrektorem regionalnym na północno-wschodnią Polskę. Adam Bentlejewski, od dwóch lat związany z Grupą Chorten, także z koordynatora awansował na dyrektora odpowiedzialnego za województwa kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i lubuskie. Z kolei Mirosław Borkowski odpowiada obecnie za makroregion, w którym znajdują się województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie i śląskie.