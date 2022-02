Izabela Jarosz przechodzi z Allegro do fashion-techu Miinto

Jej głównym zadaniem będzie przede wszystkim wsparcie globalnego rozwoju spółki i jej hubu IT w Polsce, zwiększenie zatrudnienia oraz budowanie środowiska pracy, które stwarza okazję do realizacji ciekawych projektów na międzynarodową skalę, rozwoju zawodowego oraz pracy w wielokulturowym środowisku.

Miinto, jedna z największych platform modowych w Europie, rośnie w siłę dzięki międzynarodowej ekspansji, rozwojowi technologii i pozyskiwaniu talentów na rynku.

W Polsce Miinto jest obecne pod marką Showroom, przejętą w 2019 roku. Fashion tech rozwija także hub IT w Polsce, w którym w najbliższym czasie planuje istotnie zwiększyć liczbę pracowników, skupiając się na pozyskiwaniu ekspertów z zakresu programowania i rozwoju platform internetowych.

Przed objęciem stanowiska w Miinto, Izabela Jarosz odpowiadała w Allegro za strategię zatrudniania oraz rozwoju pracowników, co było jednym z istotnych czynników, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy. Wcześniej zawodowo była związana z Grupą Allianz, gdzie pełniła funkcję Dyrektora HR w Polsce, regionie Europy Południowej i Wschodniej, a także rolę globalną w Centrali Allianz Partners w Paryżu. W 2010 roku została laureatką prestiżowego konkursu Top Menedżer HR.

Miinto stawia na talenty

– Szybko się rozwijamy, potrzebujemy więc najlepszych talentów – zarówno po to, by nadążyć za tempem naszego rozwoju, jak i aby osiągnąć jeszcze więcej niż do tej pory – mówi Konrad Kierklo, CEO Miinto.

– Miinto pokazało skuteczność modelu biznesowego, wychodząc już z fazy start-upu. To świetny moment, aby dołączyć do zespołu i uczestniczyć w kolejnym etapie międzynarodowego rozwoju organizacji. Przede wszystkim jednak przyciąga mnie tutaj pasja, profesjonalizm zespołu Miinto, różnorodność talentów i zwinna kultura. To właśnie teraz jest najlepszy czas na nowe początki – mówi Izabela Jarosz, Chief People Officer w Miinto.

Izabela Jarosz jest absolwentką Historii Sztuki i Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów w zakresie Talent Management na Wharton School of the University of Pennsylvania.