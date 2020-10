Izabella Kwiatkowska po sieciach Piotr i Paweł oraz Żabka odeszła też z Terravity

Patologie stop !!!! 2020-10-20 22:50:56 Do _KtOś_



Patologiczny model wcześniej dokładnie punkt po punkcie zrealizowany w Piotr i Paweł.. zgadzam się w 100% .. pod żadnym pozorem zarządzanie ludźmi lub projektem większym niż zmywanie podłóg i kurzu z parapetów, to jest niepojęte jak taka patologia utrzymuje się na rynku przez ponad 25 lat. Trzeba o tym mowić zawsze o wszędzie by nie dać jej szansy niszczyć ludzi i kolejne firmy

_KtOś_ 2020-10-20 22:27:51 Po pierwsze - to nigdy ta kobieta nie powinna mieć jakichkolwiek pracowników pod sobą - nie potrafi w ogóle pracować z ludźmi. Metoda zastraszania, zwalania odpowiedzialności za własne nieprzemyślane decyzje i błędy, oraz brak jakiegokolwiek samokrytycyzmu - cała Izabell. Po drugie - zarządzanie firmą, nawet najmniejszą powinno się powierzać osobom, które rozumieją na czym to polega. Chamstwem, brakiem obycia, brakiem wiedzy, brakiem poszanowania opinii pracowników, rad tych którzy firmę tworzyli, zwalnianie ich (lub zmuszanie do odejścia. nawet średniego i wyższego szczebla) doprowadziło do zapaści tę firmę. Ona osobiście odpowiada za to, jak postrzegana jest teraz Terravita wśród odbiorców i potencjalnych pracowników, którzy może - podkreślam może - jeśli przyjdzie ktoś z głową na karku i naprawi ten stracony rok - będą się chcieli tam zatrudnić. Poprzedni jej pracodawcy orientowali się maksymalnie po 7 miesiącach z jaką miernotą mają styczność. Tu minął rok z kawałkiem. O rok z kawałkiem za długo. Naprawa będzie długa. I kosztowna. Szkoda. Firmy i ludzi, którzy przez nią ucierpieli. Byłej już dyrektor - absolutnie nie. Oby nigdy już nie zepsuła żadnej innej organizacji.