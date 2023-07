Jakub Puźniak dołączył do zespołu Coca-Cola Poland Services

W strukturach Coca-Cola Poland Services odpowiada za realizację projektów z zakresu współpracy z interesariuszami, w tym przygotowywanie analiz otoczenia instytucjonalnego spółki, tworzenie i realizację strategii działań angażowania interesariuszy, ocenę istniejących oraz budowę nowych relacji instytucjonalnych.

Kim jest Jakub Puźniak

Przed dołączeniem do polskiego oddziału The Coca-Cola Company, Jakub Puźniak zdobywał doświadczenie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W swoich poprzednich rolach zajmował się szeroką gamą produktów spożywczych i napojów. Poprzednio pracował w Metal Packaging Europe w Brukseli, organizacji reprezentującej producentów i dostawców opakowań metalowych, w której odpowiadał za zagadnienia public affairs w odniesieniu do kwestii opakowaniowych oraz ich bezpieczeństwem w kontekście kontaktu z żywnością. Wcześniej zajmował się wdrażaniem strategii public affairs w European Cocoa Association, stowarzyszeniu zrzeszającym największe firmy z branży handlowej i przetwórstwa ziaren kakaowca, a także magazynowania i powiązanych działań logistycznych.

Jakub Puźniak ukończył MA European Public Policy Process na Maastricht University oraz BA European Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

