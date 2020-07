Jest nowa szefowa Too Good To Go w Polsce. Z doświadczeniem w Eurocashu i Carrefourze

fot. Anna Kurnatowska

Too Good To Go powołało nowego Country Managera. Została nim Anna Kurnatowska, do tej pory związana z sieciami Carrefour i Eurocash.

Aplikacja Too Good To Go w Polsce od startu w lipcu 2019 roku pozyskała 208 000 użytkowników w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu, a kolejne miasta dołączą najbliższych tygodniach.

Od lipca polskim zespołem Too Good To Go pokieruje Anna Kurnatowska na stanowisku Country Managerki. Mikrobiolożka z wykształcenia,kako Brand Managerka w Carrefour, miała okazję wprowadzić do polskich i tajwańskich sklepów produkty w ramach linii „Jakość z Natury”. Przez ostatni rok pracowała jako dyrektor handlowy działu produktów świeżych w Eurocash. Anna Kurnatowska rozpoczęła pracę w sieci Carrefour w 2011 r. w Tajwanie. W kwietniu 2014. została brand managerem programu Jakość z Natury w polskim oddziale Carrefour. Łącznie w Carrefour Polska pracowała przez 5 lat, ostatnio jako dyrektor handlowy działu produktów świeżych.

Wśród miejsc, które korzystają aplikacji To Good To Go są Starbucks, Costa Coffee, Green Caffe Nero, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, sieci hoteli Arche, Accor i Radisson Blu, restauracje, kateringi dietetyczne, klubokawiarnie, małe kawiarenki, piekarnie czy osiedlowe warzywniaki “Owoce i Warzywa” i “Krzesak”.