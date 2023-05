Joshua Treacy nowym szefem kuchni restauracji Nobu w Warszawie

Joshua Treacy swój kulinarny talent rozwijał m.in. w restauracjach Nobu w Miami, Londynie, Dubaju oraz Istambule, skąd przybył do Polski, by dołączyć do zespołu Nobu w Warszawie. Już na początku czerwca warszawską restaurację i hotel Nobu odwiedzi jeden z założycieli tej słynnej, lifestylowej marki – Chef Nobu Matsuhisa.

Joshua Treacy wychował się w Perth w Zachodniej Australii, gdzie w wieku 17 lat rozpoczął swoją karierę kulinarną w restauracjach zlokalizowanych w Crown Casino. Jego talent i zaangażowanie otworzyły mu drzwi do nowo powstałego Nobu Perth. To tam Joshua przekonał się, że praca w restauracjach sygnowanych przez Nobu jest tym, co w pełni pozwoli mu się rozwijać i spełniać zawodowo.

Następnym krokiem w karierze była praca w Nobu Miami, gdzie doskonalił swoje umiejętności zdobywając cenne doświadczenie i coraz wyższe stanowiska. Kolejnym przystankiem w karierze był pierwszy Hotel Nobu w Europie – w londyńskim Shoreditch. Następne dwa lata Chef Joshua spędził w Nobu Dubaj w kurorcie Atlantis the Palm, gdzie pracował pod okiem szefa kuchni Damiena Duviau. Koniec pandemii to kolejna okazja – Nobu Istambuł w Turcji, skąd po dwóch latach przyszedł czas na objęcie pozycji Szefa Kuchni Hotelu Nobu w Warszawie.

- Z rodziną Nobu jestem związany od ponad 10 lat. Dzisiaj czuję podekscytowanie i wdzięczność, że mogę zrobić kolejny krok jako szef kuchni w Hotelu Nobu w Warszawie. To dla mnie wielka przyjemność. Jestem dumny, że mogę być częścią niesamowitego zespołu w Warszawie i nie mogę doczekać się ekscytujących projektów, które są przed nami – mówi Joshua Treacy, Szef Kuchni w Restauracji Nobu w Warszawie.

Tymczasem już na początku czerwca warszawski hotel oraz restaurację Nobu odwiedzi jeden z założycieli tej słynnej, lifestylowej marki – Chef Nobu Matsuhisa. Podczas jego wizyty, miłośnicy innowacyjnej kuchni japońskiej w nowym stylu, będą mieli niepowtarzalną okazję skosztować wyjątkowych dań stworzonych pod przewodnictwem mistrza. Wizyta zaplanowana jest na dni 3-5 czerwca, a w jej ramach przewidziano specjalną edycję brunchu "Nobu Sundays", lunch serwowany codziennie oraz wydarzenia wieczorne, podczas których goście Restauracji Nobu będą delektować się kultowymi daniami przy akompaniamencie starannie dobranej muzyki i występu na żywo zespołu Laura Jazz Band. Wyjątkowe dania stworzone przez Szefa Kuchni Nobu Matsuhisę są rozpoznawane i doceniane na całym świecie. Marka Nobu zyskała sławę dzięki pasji swoich założycieli, wyjątkowej obsłudze i doskonałej kuchni.

Nobu Hotel Warsaw został otwarty w sierpniu 2020 roku w Śródmieściu, w niewielkiej odległości od dzielnicy dyplomatycznej. Hotel został zrealizowany według projektu, który odzwierciedla tradycyjne japońskie detale architektoniczne z wykorzystaniem naturalnych materiałów w nowoczesnym wydaniu. Hotel oferuje 117 pokoi i apartamentów, restaurację i bar Nobu, pierwszy w historii Sakebar by Nobu, miejską oazę z tarasem na pierwszym piętrze oraz nowoczesną przestrzeń konferencyjną dla 350 osób. W hotelu znajduje się również wiele sal konferencyjnych i biznesowych. Na dachu znajduje się centrum fitness ze sprzętem TechnoGym, a także łaźnia parowa, sauna i gabinet zabiegowy SPA. Dania oferowane w restauracji Nobu Warsaw oparte są na przepisach japońskiego mistrza kuchni Nobuyuki "Nobu" Matsuhisy.