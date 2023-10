Michał Masztakowski szefem działu nieruchomości handlowych w Cushman & Wakefield

- Skala zmian i wyzwań, jakie obserwujemy w sektorze powierzchni handlowych na całym świecie wymaga krytycznego spojrzenia na to, w jaki sposób, jako agencja doradcza, możemy lepiej wspierać naszych klientów w dostosowaniu ich strategii do nowych trendów kształtujących ten obszar. I na ten właśnie aspekt położyliśmy bardzo mocny akcent w ciągu ostatniego roku, uważnie weryfikując portfolio naszych usług i przyglądając się modelowi naszej pracy. Teraz przyszedł czas na wyłonienie nowego lidera zespołu. Jestem przekonany, że doświadczenie, zaangażowanie i energia Michała będą stanowić istotne wsparcie w pracach Retail Agency Cushman & Wakefield w Polsce. Jednocześnie chciałbym podziękować całemu zespołowi, w tym Annie Oberc-Krzyckiej i Adzie Budynek, za ogromny wkład w proces zmian, jaki przechodził ten zespół w ciągu ostatnich kilku miesięcy, Beacie Kokeli za nieustanne wsparcie tej transformacji, a Michałowi życzyć powodzenia w jego nowej roli - mówi Krzysztof Misiak, dyrektor zarządzający Cushman & Wakefield w Polsce.

Michał Masztakowski jest związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych od ponad 25 lat. W tym czasie pracował zarówno dla firm doradczych, deweloperów oraz właścicieli obiektów handlowych. Do Cushman & Wakefield ponownie dołączył na początku 2022 roku (wcześniej współpracował z firmą w latach 1998-2002) i od samego początku aktywnie przyczynia się do rozwoju portfela klientów zarówno w Polsce, jak i regionie CEE. Na przestrzeni swojej kariery zawodowej doradzał w transakcjach najmu, sprzedaży i zakupu obiektów handlowych, a także w przygotowaniu planów inwestycyjnych związanych z budową centrów handlowych.

Cushman & Wakefield jest firmą świadczącą usługi na rzecz właścicieli i najemców nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia ok. 52 tys. pracowników w ok. 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2022 roku jej przychody wyniosły 10,1 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą m.in. zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych oraz wyceny.