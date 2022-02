Nowa szefowa IKEA Polska

„Jestem głęboko przekonana, że doświadczenie w handlu detalicznym i pasja do tworzenia lepszego życia dla wielu ludzi, którymi wyróżnia się Marina, będą stanowić istotną wartość, umożliwiającą dalszy rozwój IKEA Retail w Polsce. Cieszę się, że na moim nowym stanowisku w Grupie Ingka nadal będę odpowiedzialna za działalność IKEA Retail w Polsce, która jest tak bliska mojemu sercu” – mówi Karin Sköld, dotychczasowa Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. Karin obejmuje funkcję w Grupie Ingka, w ramach której będzie odpowiadać za kilka kluczowych dla IKEA rynków: oprócz Polski będzie to m.in. Szwecja, Hiszpania oraz jeden z największych rynków – Stany Zjednoczone.

Rok finansowy 2021, kiedy Karin Sköld stała na czele IKEA Retail w Polsce, to czas 9% wzrostu sprzedaży rok do roku. W tym okresie nastąpił także znaczny wzrost udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży z 20% do 29%. Jest to wspólny sukces wszystkich pracowników IKEA, dlatego w ramach podziękowania za to wyjątkowe zaangażowanie podczas pandemii, w 2021 r. na benefity dla pracowników przeznaczyliśmy 76 mln zł, a wynagrodzenia wzrosły o ok. 10,4%. W styczniu 2022 r. pracownicy IKEA otrzymali dodatkowy, jednorazowy bonus finansowy UPPSKATTA, co po szwedzku oznacza „wdzięczność/uznanie”.

Nowa członkini zarządu IKEA Retail w Polsce, Marina Dubakina, dołączyła do IKEA ponad 18 lat temu i ma bogate doświadczenie w strukturach firmy. Swoją przygodę z IKEA rozpoczęła w Rosji, gdzie ostatnią funkcją, jaką pełniła, było stanowisko Dyrektorki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2014 r. zdobywała doświadczenie w Szwecji, rozwijając się jako asystentka Prezesa Zarządu Grupy Ingka. Następnie pracowała jako Dyrektorka Regionu w Barcelonie, a w 2021 r. przeprowadziła się do Polski, gdzie objęła stanowisko Dyrektorki Regionalnej w IKEA Retail odpowiedzialnej za sześć lokalnych rynków w ramach Regionu Zachodniego.

„Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Zarządu IKEA Retail w Polsce. Z ogromną przyjemnością, wraz z wieloma zaangażowanymi i oddanym pracownikami, będę wspierać rozwój naszej wielokanałowej aktywności w Polsce” – stwierdza Marina Dubakina.