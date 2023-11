Nowe twarze w firmie. Kto wymienił kadrę?

Zmiany w zarządzie sieci Carrefour

Kilka dni temu informowaliśmy, że Jean-François Dohogne we wrześniu br. został wykreślony z listy członków zarządu Carrefour Polska. Rozwija karierę na macierzystym rynku sieci jako dyrektor finansowy. Obecnie za finanse polskiego oddziału odpowiada Nicolas Legendre.

Przypomnijmy, w lutym 2020 r. Marek Lipka, Michał Sacha oraz Jean-François Dohogne powiększyli grono członków zarządu Carrefour Polska. Jean-François Dohogne kilka miesięcy później został wiceprezesem Carrefour Polska. Zastąpił na tym stanowisku Jadwigę Zientarę.

Polak na czele napojowego giganta

Niedawno skandynawski producent napojów Anora mianował byłego dyrektora Carlsberga - Jacka Pastuszkę - na nowego dyrektora generalnego. Pastuszka zastępuje Pekkę Tennilä.

Jacek Pastuszka ma bogate doświadczenie w branży FMCG. Dołącza do Anory po długiej karierze w browarach Carlsberg. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa browaru na Europę Zachodnią. Był także członkiem komitetu wykonawczego Grupy. Wcześniej piastował inne regionalne stanowiska kierownicze w Carlsberg. Pracował też w AIG American International Group, Danone i Procter & Gamble.

Nowy prezes w Grupie Allegro

W październiku dowiedzieliśmy się, że Marcin Ciećwierz, twórca i założyciel OpenNet.pl, obejmuje stanowisko prezesa zarządu spółki, która od trzech lat jest częścią Grupy Allegro.

Po akwizycji OpenNet.pl przez Allegro w październiku 2020 roku, Marcin Ciećwierz pełnił w grupie kluczowe role jako Head of Logistic Software Development oraz członek zarządu OpenNet.pl. Odpowiadał w tym czasie za realizację strategicznych projektów dla Allegro, w tym budowę oprogramowania dla sieci automatów paczkowych One Box, własnej logistyki kurierskiej Allegro One, Allegro International Delivery i wielu innych innowacji technologicznych.

Zmiana sterów w Green Cafe Nero

W październiku Green Caffè Nero powołała Dorotę Pomacho-Pątkiewicz na stanowisko nowego prezesa polskiego oddziału firmy. Raportując bezpośrednio do Gerry'ego Forda, właściciela i prezesa, Dorota Pomacho-Pątkiewicz będzie odpowiedzialna za kierowanie 77 kawiarniami.

Dorota Pomacho-Pątkiewicz, która zastąpi Adama Ringera, dołącza do Green Caffè Nero przechodząc z Peek & Cloppenburg, gdzie pracowała na stanowisku dyrektor ds. strategii omnichannel i rozwoju e-commerce w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Adam Ringer, który pełnił funkcję prezesa od 2012 roku, przechodzi na emeryturę po 12 latach kierowania firmą.

Jacek Kujawa opuścił LPP

Z dniem 10 października br. zmianie ulega skład osobowy władz LPP, do których w roli wiceprezesa zarządu dołącza Mikołaj Wezdecki, dotychczasowy dyrektor ds. digitalizacji, zastępując w strukturach zarządu spółki Jacka Kujawę.

Mikołaj Wezdecki od 2006 roku rozwijał sprzedaż elektroniczną w RTV EURO AGD, gdzie budował jeden z największych w Polsce sklepów internetowych produktów z grupy RTV i AGD.

Mikołaj Wezdecki związany jest z LPP od czerwca 2022 roku. Początkowo odpowiedzialny za proces cyfryzacji oraz rozwoju platformy e-commerce marek Reserved oraz Sinsay. W marcu 2023 roku został dyrektorem ds. digitalizacji, któremu powierzono opracowanie polityki rozwoju obszaru e-commerce dla wszystkich marek Grupy LPP oraz ustanowienie nowych standardów i synergii w rozwoju platformy internetowej brandów.

Ustępujący z funkcji wiceprezesa zarządu LPP Jacek Kujawa rozpoczął swoją przygodę zawodową ze spółką 19 lat temu, początkowo jako dyrektor ds. IT, a od 14 lat jako wiceprezes LPP. Odpowiadał za logistykę, obszar IT, ale także inwestycje Grupy i kwestie administracyjne.