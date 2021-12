Nowi dyrektorzy w Zalando

Zmiany dostosowują strukturę kadry zarządzającej do przyszłych potrzeb Zalando w zakresie dalszego rozwoju strategicznego, którym jest bycie liderem w branży modowej i rozwijanie działalności do ponad 30 miliardów EUR w wolumenie sprzedaży brutto do 2025 r.

David Schröder jako dyrektor operacyjny będzie odpowiedzialny za skalowanie europejskiej sieci logistycznej firmy, wprowadzanie innowacji w zakresie rozwiązania Zalando Kup teraz, zapłać później i otwieranie nowych możliwości rozwoju dla Zalando w różnych kanałach.

Dr Sandra Dembeck dołączy do Zalando jako dyrektor finansowy 1 marca 2022 r. Ostatnio pracowała w Compass Group Plc, gdzie była dyrektorem ds. finansów korporacyjnych.