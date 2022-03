Nowi liderzy w Logicor

Rolę Country Managera w Polsce powierzono Michałowi Ptaszyńskiemu. Do jego obowiązków będzie należeć nadzór nad całością działalności inwestycyjnej i operacyjnej firmy Logicor w Polsce. Michał, który współpracę z Logicor rozpoczął w 2018 r., ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Do niedawna pełnił funkcję Head of Asset Management CEE.

Stanowisko Asset Management Director objęła Anna Mazepa, która będzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie nieruchomości w celu zwiększania wartości aktywów dla klientów i realizowania celów inwestycyjnych firmy. Anna pracuje w Logicor od 2014 r. Wcześniej pełniła rolę Senior Asset Manager.

Do zespołu zarządzania aktywami dołącza jako Senior Asset Manager Piotr Brycki, który na tym stanowisku będzie odpowiadał za pozyskiwanie nowych najemców i negocjowanie umów najmu w obiektach Logicor na terenie Śląska. Przed przejściem do Logicor Piotr przez siedem lat pracował w Prologis jako Leasing Manager oraz w innych spółkach z branży logistycznej. Piotr jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Ukończył również zarządzanie nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Współpracę z Logicor Polska rozpoczęła też Magdalena Palmowska, która będzie wspierać zespół w kwestiach technicznych związanych z projektami inwestycyjnymi, w tym rozbudową obiektów. Jej zadaniem będzie także doradzanie w zakresie budżetowania wydatków oraz weryfikowanie informacji dla zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie i nabywanie aktywów. Przed dołączeniem do Logicor Magdalena, po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej, pracowała przez ponad 17 lat w branży budowlanej jako architekt.

Logicor jest jednym z największych właścicieli i zarządców nowoczesnych obiektów logistycznych i centrów dystrybucyjnych w Europie.