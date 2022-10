Nowy CEO w Douglas. Cel - zwiększenie rentowności

Od 1 listopada Sander van der Laan rozpocznie pracę w Douglas, sieci perfumeryjnej, której sprzedaż wynosi 3,1 mld euro i która ma około 1 900 sklepów w Europie. Zastępuje Tinę Müller, która po pięciu latach pracy na stanowisku szefa detalisty przechodzi do zarządu.

Z Action do sieci Douglas

Dobre wyniki osiągnięte przez van der Laana w Action przekonały niemiecką firmę: - W ciągu kilku lat znacząco zwiększył sprzedaż i zysk operacyjny Action. To czyni go idealnym kandydatem do wprowadzenia sieci Douglas w kolejną fazę rozowju – powiedział Henning Kreke, przewodniczący rady nadzorczej spółki. Główne zadania dla nowego CEO: dostosowanie procesów do biznesu e-commerce, pełna integracja oferty aptecznej i dalsze zwiększanie rentowności.

Kim jest Sander van der Laan

Van der Laan pracował w Ahold Delhaize przez ponad 16 lat, z których kilka ostatnich jako dyrektor generalny sieci supermarketów Albert Heijn. Następnie został dyrektorem generalnym Action, gdzie rozszerzył działalność na 10 krajów i zwiększył sprzedaż z dwóch do pięciu mld euro.

Douglas przeszedł poważną restrukturyzację w 2021 roku: zamknął aż 500 z ówczesnych 2400 sklepów w Europie. Detalista działa w około 20 krajach Europy.