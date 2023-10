Nowy prezes w Grupie Allegro

OpenNet.pl w Grupie Allegro od trzech lat

Po akwizycji OpenNet.pl przez Allegro w październiku 2020 roku, Marcin Ciećwierz pełnił w grupie kluczowe role jako Head of Logistic Software Development oraz członek zarządu OpenNet.pl. Odpowiadał w tym czasie za realizację strategicznych projektów dla Allegro, w tym budowę oprogramowania dla sieci automatów paczkowych One Box, własnej logistyki kurierskiej Allegro One, Allegro International Delivery i wielu innych innowacji technologicznych.

Kim jest Marcin Ciećwierz

Marcin Ciećwierz jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla tzw. branży KEP (Kurier, Express, Paczka), którą można nazwać krwioobiegiem całego e-commerce’u. Nominacja Marcina Ciećwierza to jednocześnie docenienie jego wkładu w rozwój kluczowych technologii w grupie jak i świadectwo przywiązania Allegro do unowocześniania logistyki.