Nowy wiceprezes ALDI w Polsce. Ma 11 lat doświadczenia w Lidlu

Octavian Preda z ALDI związany jest od 2020 roku i do września 2022 roku kierował spółką regionalną w Niemczech. W październiku 2022 dołączył do zespołu ALDI we Francji, gdzie również pełnił rolę V-ce CEO. Wcześniej związany był także z branżą retail, a przez ponad 11 lat rozwijał swoją karierę m.in. w sieci sklepów LIDL w Rumunii, gdzie pełnił role liderskie w sprzedaży oraz szeroko zakrojonych operacjach.

- Preda będzie aktywnie wspierał mnie, jak i cały zarząd ALDI Polska w kształtowaniu przyszłości ALDI. Jestem przekonany, że dzięki dołączeniu do zespołu lidera z tak dużym doświadczeniem zdobytym w strukturach międzynarodowych, sieć sklepów ALDI na polskim rynku będzie prężnie się rozwijać, a co więcej, dzięki temu zapewnimy jeszcze lepszą obsługę naszych klientów - mówi Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI w Polsce.

- Bardzo mnie cieszy możliwość wspólnej pracy oraz realizacji szeroko zakrojonych działań w Polsce związanych z rozwojem. Wierzę w powodzenie założonych planów i wzmocnienie pozycji ALDI w Polsce. Wraz z silnym i doświadczonym zespołem będziemy mogli wspólnie dążyć do realizacji wszystkich celów i budowania pozytywnych doświadczeń naszych klientów – komentuje Octavian Preda, Vice-CEO ALDI w Polsce.

ALDI w Polsce posiada 261 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników.