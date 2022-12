Od 26 lat w Unilever. Teraz został szefem na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę

Rafał Trydeński związany jest z Unileverem od 26 lat. W ciągu tego czasu pełnił role w praktycznie wszystkich działach firmy. Pracował między innymi na stanowiskach kierownika działu planowania Home & Personal Care na Polskę i kraje bałtyckie, dyrektora relacji z klientami w kanale nowoczesnym, dyrektora krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), dyrektora działu Home Care, oraz dyrektora sprzedaży w kanale nowoczesnym.

Obejmując to stanowisko po 26 latach pracy w firmie, obejmuję je również w najbardziej ekscytującym momencie tego okresu. Jesteśmy w trakcie wdrażania gigantycznych zmian w naszym modelu biznesowym z priorytetem, na to by prowadzić go w sposób odpowiedzialny. Postawiliśmy przed sobą ambitne cele i dokładamy wszelkich starań, by je zrealizować. Są to m.in. założenia, by do 2025 roku zbierać i przetwarzać więcej plastiku niż sprzedajemy, a do 2030 roku przejść na energię ze źródeł odnawialnych, zero emisji w naszej działalności i by 100% naszych składników ulegało biodegradacji. Przed nami wiele ekscytujących projektów, które dzięki pozytywnej energii zespołów, z pewnością wprowadzimy w życie. – podkreśla Rafał Trydeński.