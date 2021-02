Piotr Hrebieniuk dołącza do Omnipack

fot. Piotr Hrebeniuk, Omnipack

Piotr Hrebieniuk zaczął pracę w Omnipack jako szef produktu. Ostatnio był odpowiedzialny za rozwój produktów Grupy Trans.eu, a wcześniej przez wiele lat zdobywał doświadczenie w branży IT. Piotr Hrebieniuk w Omnipack będzie odpowiadał za strategię rozwoju produktu: od momentu pozyskania klienta, procesu onboardingowego, przez obsługę procesów logistycznych oraz operacji magazynowych, po kompleksową obsługę zwrotów.

“Nie jest tajemnicą, że za dynamicznym rozwojem eCommerce poszedł szybki rozwój usług wspierających sklepy internetowe. Niezwykle istotne dla przedsiębiorców stały się kwestie związane z logistyką, a dokładnie z fulfillmentem, czyli logistyką wyspecjalizowaną dla eCommerce. Jednym z głównych elementów budowania przewagi stała się logistyka i standard obsługi zamówień - komentuje Piotr Hrebieniuk.

Omnipack osiągnął w 2020 roku rekordowe liczby zamówień, otworzył dqa nowe magazyny, wprowadził nowe systemy, zamknął kolejną rundę finansowania, wszedł na zagraniczne rynki.

Wcześniej Piotr Hrebieniuk kilka lat spędził na rynku IT w rolach managerskich: najpierw jako CTO i Co-founder startupu tworzącego aplikacje mobilne, potem był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie operacyjne kilku spółek IT. Pomagał budować strategie digitalowe oraz rozwijał cyfrowo różne podmioty. Ostatnie 4 lata w roli Head of Product odpowiadał za portfolio produktów Grupy Trans.eu, lidera na europejskim rynku platform transportowych.