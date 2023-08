Polak szefem marketingu w Mars Wrigley dla regionu centralnej i wschodniej Azji

Do tej pory jako dyrektor zarządzania Kategorią i Marketingu w Mars Wrigley Polska odpowiadał między innymi za strategię komunikacji konsumenckiej i klienckiej dla marek Orbit,® Snickers®, Airwaves®, Twix® i M&M’s®, zarządzanie przychodami oraz rozwój kategorii na bazie badań i danych konsumenckich. Dołączył do Mars w 2016 r. jako dyrektor Customer Marketingu, a następnie zbudował Zespół Portfolio i Customer Marketingu podczas integracji Mars Wrigley Polska. W 2019 r. objął stanowisko dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnego za kanał convenience, supermarkety, hipermarkety oraz dyskonty. W 2021 r. objął stanowisko dyrektora zarządzania Kategorią i Marketingu, a także dołączył do lokalnego zespołu zarządzającego.

Związany wcześniej z działami sprzedaży i marketingu L’Oreal, Unilever, Coca-Cola i CEDC (Roust). Studiował w Polsce, Francji i USA. Jest również wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, a także członkiem jury Effie Award Polska.