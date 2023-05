Rossmann ma w Polsce nowego prezesa. Maruszak idzie na emeryturę

Nowy prezes jest związany z firmą Rossmann od 1997 roku. Zaczynał jako stażysta w dziale zakupu.

Sześć lata później był już dyrektorem tego działu.

W zarządzie Rossmanna od 2004 r. jako wiceprezes spółki odpowiadał za jej część komercyjną: działy zakupu i marketingu. Blisko 30 lat pracy przekłada się na doskonałą znajomością firmy i pracujących w niej ludzi.

– Bez wątpienia jesteśmy integralna częścią rynku drogeryjnego w Polsce, co pokazuje jak imponujący sukces odnieśliśmy w ciągu ostatnich 30 lat. Staliśmy się synonimem drogerii w naszym kraju, cieszymy się, gdy Polacy mówią, że idą „do Rossmanna”, a nie po prostu do drogerii. Zamierzamy przyśpieszyć naszą ekspansję i do 2025 r. mieć 2000 sklepów – mówi prezes Marcin Grabara.

– Trzydziestoletni Rossmann w Polsce jest firmą zdrową, opartą na bardzo mocnych fundamentach. Firmą, która może liczyć na rozwój dzięki wspaniałemu, polskiemu zespołowi oraz wsparciu i współpracy rodziny z wielu krajów. Po doświadczeniach z ostatnich kilku lat wiemy też, że jesteśmy firmą odporną na wszelkie kryzysy zewnętrzne. Covid, wojna, inflacja nie zaszkodziły nam w trwały sposób – ocenia prezes Grabara.

Priorytety nowego prezesa sieci Rossmann

Dla nowego prezesa kluczowe jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny, przejrzysty i zrównoważony. Ambicją nowego prezesa jest zdobycie przez Rossmanna pozycji lidera w rankingu najbardziej pożądanych pracodawców. Wdrażanie dobrych standardów na rynku pracy, w tym poszanowanie różnorodności, będą jedną z kontynuowanych ścieżek rozwoju firmy.

Kim jest nowy prezes sieci Rossmann?

Wśród swoich priorytetów Marcin Grabara wymienia rozwój firmy w tym: 1,5 mld zł inwestycji w najbliższych latach, otwarcie kolejnych 800 drogerii stacjonarnych, sukcesywne powiększanie już istniejących sklepów, utrzymanie pozycji lidera także w branżowym e-commerce, rozbudowę infrastruktury logistycznej i nacisk na nowoczesne technologie (aplikacja Rossmann PL i kasy samoobsługowe już dziś są najwyżej oceniane przez klientów).

Firma Rossmann nadal będzie zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska (m.in. inicjatywa Czujesz Klimat?) oraz wspierania ważnych społecznie celów jak remont i rozbudowa Kliniki Neurologii Rozwojowej w CZMP.

Nowy prezes ma 52 lata, urodził się w Piotrkowie Trybunalskim. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego.