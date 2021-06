Roszady w zarządzie Allegro

Mittu Sridha dołącza do Allegro, fot. materiały prasowe

Z końcem września z zarządu spółki Allegro.pl, należącej do notowanego na warszawskiej giełdzie Allegro, odejdzie Piotr Szybiak. Zastąpi go Mittu Sridhara.

Piotr Szybiak pozostanie pracownikiem Allegro do 30 września 2021 r. Po tej dacie przez okres 12 miesięcy pozostanie on – w niepełnym wymiarze godzin – do dyspozycji prezesa Allegro Francois Nuytsa oraz swojego następcy Mittu Sridhara. Będzie wspierać ich w miarę potrzeb, co pozwoli zapewnić płynne przekazanie obowiązków.

Mittu Sridhara posiada ponad 20 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych. Przed dołączeniem do Allegro.pl Mittu Sridhara zajmował m.in. stanowiska dyrektora ds. informacji, dyrektora ds. technologii i dyrektora ds. produktu CIO/CTO/CPO w Careem przejętej przez UBER spółce świadczącej usługi z zakresu zamawiania przejazdów, usług płatniczych, dostaw produktów spożywczych oraz oferującej klientom współdzielenie przejazdów, Hepsiburada.com tureckiej spółce świadczącej usługi z zakresu internetowej sprzedaży detalicznej oraz dostawy ostatniej mili i operatorze internetowej platformy handlowej oraz platformy do dokonywania płatności elektronicznych, Grupie TUI biurze podróży prowadzącym działalność w ponad 180 krajach na świecie, Landbrokes plc spółce z sektora gier losowych oraz Sabre Inc. światowym liderze w zakresie rozwiązań technologicznych dla branży turystycznej.