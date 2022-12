Sieci handlowe pod nowym rządami. Jakie zmiany zachodzą na górze?

Oto 10 kluczowych zmian personalnych w sieciach handlowych o których pisaliśmy w 2022 roku.

EUROCASH

Zarząd Eurocash S.A. poinformował, że 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 lutego br. na stanowiska członków zarządu spółki Dariusza Stolarczyka oraz Tomasza Polańskiego.

Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash. Stolarczyk w latach 1998 - 2007 roku pracował w Accenture jako dyrektor zarządzający działu doradztwa branży przemysłu i handlu. W latach 2007 - 2013 był członkiem zarządu NFI EMPIK Media & Fashion, gdzie odpowiadał za operacje, IT i łańcuch dostaw. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. Dodatkowo w latach 2012 - 2016 Dariusz Stolarczyk był członkiem rady nadzorczej Asseco Poland oraz Globe Trade Center. W kwietniu 2018 r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki.

Tomasz Polański objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash. Polański od 2009 r. zarządza jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. Jako dyrektor generalny odpowiadał za tworzenie i realizację strategii jednostki biznesowej, realizację celów finansowych poprzez zarządzanie sprzedażą, marżą i kosztami. W ramach zarządzania Eurocash Dystrybucja Tomasz Polański brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl.

Dodajmy, że Luis Amaral zrezygnował z funkcji prezesa Eurocashu i przeszedł do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem Eurocashu został Paweł Surówka.

Paweł Surówka ostatnio związany był z grupą PZU, którą prowadził jako prezes grupowy w latach 2017-2020, poprzednio pełniąc funkcję CIO i Prezesa Zarządu PZU Życie od 2016 roku. W latach 2015-2016 był Doradcą Prezesa Zarządu PKO Bank Polski oraz Dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego. W latach 2013-15 pełnił funkcję Członka Zarządu grupy Boryszew SA nadzorującego sektor automotive grupy i był prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive w Niemczech i Polsce. W latach 2007 - 2013 był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch. Pan Paweł Surówka jest absolwentem Universit Paris I Panthon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Studiował również na Ludwig Maximilian Universität LMU w Monachium oraz Harvard Kennedy School, gdzie ukończył program Executive - Global Leadership for the 21. Century. Pan Surówka posiada Certyfikat Chartered Financial Analyst. W 2019 został uznany przez Harvard Business Review jako jeden z trzech najbardziej skutecznych Menedżerów spółek giełdowych w Polsce.

IKEA

1 lutego br. Marina Dubakina przejęła obowiązki Karin Sköld wynikające z członkostwa w zarządzie IKEA Retail w Polsce. Karin Sköld objęła stanowisko zastępcy dyrektora ds. operacyjnych w Grupie Ingka.

„Jestem głęboko przekonana, że doświadczenie w handlu detalicznym i pasja do tworzenia lepszego życia dla wielu ludzi, którymi wyróżnia się Marina, będą stanowić istotną wartość, umożliwiającą dalszy rozwój IKEA Retail w Polsce. Cieszę się, że na moim nowym stanowisku w Grupie Ingka nadal będę odpowiedzialna za działalność IKEA Retail w Polsce, która jest tak bliska mojemu sercu” – mówiła Karin Sköld, dotychczasowa Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. Karin objęła funkcję w Grupie Ingka, w ramach której odpowiada za kilka kluczowych dla IKEA rynków: oprócz Polski jest to m.in. Szwecja, Hiszpania oraz jeden z największych rynków – Stany Zjednoczone.

Nowa członkini zarządu IKEA Retail w Polsce, Marina Dubakina, dołączyła do IKEA ponad 18 lat temu i ma bogate doświadczenie w strukturach firmy. Swoją przygodę z IKEA rozpoczęła w Rosji, gdzie ostatnią funkcją, jaką pełniła, było stanowisko Dyrektorki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Ponadto, Anna Pawlak-Kuliga, aktualna Prezeska Grupy IKEA w Chinach, obejęła od listopada 2022 r. stanowisko Global CFO, IKEA Retail - Grupa Ingka. Tym samym jest pierwszą osobą z Polski w globalnych strukturach zarządczych grupy.

Anna Pawlak-Kuliga w latach 2016-2018 była Prezeską IKEA Retail w Polsce, odpowiadała za agendę komercyjną, wdrożenia wielokanałowe i zrównoważony rozwój. W tym czasie IKEA rozwinęła w Polsce nowe kanały sprzedaży, stworzyła IKEA Centrum dla Firm, pierwszy na świecie Hub Innowacyjny dla IKEA oraz centrum rekrutacji Twoje Studio Pracy.

KAUFLAND

W marcu do zarządu Kaufland Polska dołączyła Laura-Elena Manu. Nowa członkini zarządu jest odpowiedzialna za departament zakupu i strategię marketingową sieci. Pochodząca z Rumunii Laura-Elena Manu to ekspertka z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży handlowej. Karierę rozpoczęła w 2003 r. w Rumunii jako kupiec w firmie Rewe, będącej właścicielem XXL Mega Discount i Penny Market. Po pięciu latach związała się zawodowo z siecią Kaufland. - Objęcie stanowiska członka zarządu sieci Kaufland w Polce jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem. Od pierwszych dni pracy staram się dokładnie poznać specyfikę polskiego rynku FMCG, aby działania Departamentu Zakupu jak najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnych klientów. Wierzę, że z tą wiedzą, a także doświadczeniem, jakie zebrałam, pracując już dla naszej spółki w innych krajach, przyczynię się do rozwoju marki Kaufland w Polsce – mówiła Laura-Elena Manu, członkini zarządu Kaufland Polska.

W skład zarządu Kaufland Polska wchodzą aktualnie: prezes Gunnar Günther, a także członkowie zarządu: Marcin Łojewski, Ewelina Jarosińska, Adam Madeja, Gabriel Čuka i Laura-Elena Manu.

LEROY MERLIN

4 kwietnia br. Michał Sacha został wykreślony z KRS z pozycji członka zarządu Carrefour Polska. Od marca objął bowiem stanowisko dyrektor ds. marketingu i lidera omnicommerce w Leroy Merlin.

W ten sposób zarząd Carrefoura stał się czteroosobowy. Wiceprezesami zarządu są obecnie: Tareck OUAIBI i JEAN-FRANÇOIS DOHOGNE a członkami zarządu Justyna ORZEŁ i Marek LIPKA.

Marek Lipka, dyrektor handlowy i supply chain Michał Sacha, dyrektor ds. marketingu i e-commerce oraz Jean-François Dohogne, dyrektor ds. finasnów, inwestycji i nieruchomości w zarządzie zasiadali od 5 lutego 2020 r.

Do Carrefoura Michał Sacha dołączył w styczniu 2019, jako dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych.

LIDL

W kwietniu podaliśmy, że prezesem spółki Lidl Słowacja od 1 maja 2022 r. zostanie Adam Miszczyszyn, który z firmą związany jest od 20 lat. Przez pierwsze 8 lat kariery w firmie, zdobywał doświadczenie w Lidl Polska.

W latach 2007-2010 był dyrektorem pionu zakupów Lidl Polska – zarządzał całym asortymentem oraz odpowiadał za relacje z dostawcami. Od 12 lat rozwija swoją karierę w strukturach międzynarodowych firmy – m. in. odpowiadając za rozwój pionów zakupów we wszystkich spółkach narodowych oraz zarządzanie dużymi kategoriami produktowymi w Lidlu międzynarodowym.

MAKRO

Z dniem 1 lipca br. stanowisko Dyrektora Pionu Handlowego i Członka Zarządu MAKRO Polska objął Sławomir Leszczyński. Zastąpił na tym stanowisku Herve Streifera.

Sławomir Leszczyński karierę w strukturach MAKRO Polska rozpoczął w 2015 roku jako Menedżer Kategorii w Dziale Konserwy i Koncentraty Spożywcze. W 2016 roku objął stanowisko Menedżera Działu Marka Własna, a w kolejnych latach wziął odpowiedzialność także za działy Koordynacji Promocji i Transformacji Zakupowej. Od 2020 roku piastuje w MAKRO stanowisko Menedżera Dywizji Handlowej w kategoriach spożywczych i świeżych.

RTV EURO AGD

W lipcu pisaliśmy, że Beata Jankowiak, była dyrektor marketingu Jeronimo Martins Polska, rozpoczęła pracę w sieci RTV Euro AGD. W Biedronce pracowała ponad 20 lat.

- To nie była dla mnie tylko praca, to była moja pasja, miłość, moje życie. Dziękuję wszystkim, których dane mi było spotkać na mojej drodze, uczyć się od nich, poznawać, doświadczać - napisała odchodząc z JMP.

Beata Jankowiak w sieci RTV Euro AGD pracuje od czerwca 2022 r. jako dyrektor ds. ekspansji i sprzedaży.

- Z przyjemnością informuję, że w czerwcu dołączyłam do zespołu EURO RTV AGD, lidera polskiego rynku, znakomitej firmy z polskim kapitałem i rozpoczęłam pracę na stanowisku market expansion and sales director - podała.

ALLEGRO

1 września br. Roy Perticucci przejął obowiązki od Francoisa Nuytsa i objął funkcję nowego prezesa i członka zarządu Allegro. Proces sukcesji przebiegał zgodnie z planem.

Roy Perticucci w latach 2013-2020 zarządzał europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, równocześnie przez pewien czas odpowiadając za te same obszary w Ameryce Północnej. Uprzednio pełnił wysokie funkcje w Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco w Europie. Jako Development Director, a później Operations Director w Tesco.com nadzorował rozwój największej na świecie platformy zakupów z dostawą do domu. Jego wkład obejmował również uruchomienie pierwszego w firmie "dark store”, Wine Warehouse, a także dostawcy usług internetowych Tesco.net. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w Accenture w Mediolanie, a potem jako konsultant w Boston Consulting Group w Monachium.

- Będziemy kontynuować strategiczną ścieżkę wytyczoną przez firmę, ponieważ potrzeby konsumentów są niezmienne - wciąż kluczowe są jak największy wybór, jak najlepsza cena i jak największa wygoda - mówił Roy Perticucci.

MCDONALD'S

1 października 2022 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora generalnego McDonald’s Polska. Nowym szefem polskiego rynku został Tomasz Rogacz, który wcześniej pełnił funkcję Senior Director Restaurant Development. Z kolei Adam Pieńkowski, który od sześciu lat zarządzał firmą, awansował do struktur globalnych obejmując stanowisko Vice President, Global Menu Strategy.

Tomasz Rogacz związany jest z McDonald’s od 2001 roku. Rozpoczął pracę w restauracji McDonald’s, a następnie awansował na kolejne stanowiska w strukturach firmy. W 2011 roku dołączył do McDonald’s Serbia jako Market Manager, a w latach 2014-2021 był Dyrektorem Generalnym organizacji w Czechach i na Słowacji. Pod kierownictwem Tomasza Rogacza restauracje na tych rynkach osiągnęły rekordowe wyniki sprzedaży i przeszły przez proces modernizacji.

Po 10 latach pracy za granicą, Tomasz wrócił do Polski i objął stanowisko Senior Director Restaurant Development. Był odpowiedzialny za działy: operacyjny, franczyzy, rozwoju biznesu i technologii. Z dniem 1 października rozpocznie nowy rozdział w karierze związany z kierowaniem i rozwojem McDonald’s w Polsce.

DINO

2 grudnia podaliśmy, że Rada Nadzorcza Dino Polska powołała Piotra Ścigałę na członka zarządu. Ścigała jest związany z Dino Polska od 2003 r.

W latach 2003-2004 pełnił funkcję kierownika marketu Dino. W latach 2004-2014 pełnił funkcje kierownicze w centrali firmy odpowiadając m. in. za obszary wsparcia istniejących i nowych marketów Dino, a także za kontrolę operacyjną sklepów. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Działu Kontroli, w ramach którego organizuje i nadzoruje prace szeregu działów związanych z zapewnieniem jakości i funkcjonowaniem marketów Dino oraz centrów dystrybucyjnych. Jako członek kluczowych komitetów decyzyjnych spółki uczestniczy w rozwoju Grupy Dino. Posiada wykształcenie średnie techniczne.