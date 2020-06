Sodexo Polska: Monika Bentkowska obejmuje stanowisko country president

Firma Sodexo przechodzi reorganizację w regionie Europy Środkowej, w tym w Polsce. W związku z tym funkcję Country President w Polsce obejmuje Monika Bentkowska, zachowując dotychczasową rolę (HR Director Central Europe & Poland), zastępując tym samym Yanna Gontarda.

– Jestem zaszczycona przyjmując nową rolę w Polsce, tym bardziej, że jestem pierwszą kobietą w roli Country Presidenta w Sodexo w regionie Europy Środkowej. W Polsce ponad 60% naszego zespołu to kobiety, wiele z nich ma wykształcenie inżynieryjne, wiele z nich pracuje w zawodach technicznych, łamiąc stereotypy. Tworzenie różnorodnego miejsca pracy, stwarzanie możliwości rozwoju dla każdego niezależnie od płci, to wartości bliskie Sodexo i mnie osobiście – mówi Monika Bentkowska, HR Director Central Europe & Poland, Country President Poland.

Monika Bentkowska dołączyła do Sodexo w 2011 r., kierując działem HR, Komunikacji Wewnętrznej i BHP w Polsce. W 2016 r. przejęła stanowisko Dyrektora HR we wcześniejszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), zarządzając procesem zmiany, wspierając wdrożenie efektywnych usług HR, rozwój talentów i innowacji. W momencie powstania nowego regionu w 2018 r., Monika objęła stanowisko HR Director Central Europe, w tym obejmując nadzór nad obszarem Różnorodności i Integracji oraz zarządzanie bezpośrednio zespołami HR w Polsce i Niemczech. Monika ma wiele lat doświadczenia w Operacjach i w HR w firmach francuskich, takich jak Groupe Casino, Go Sport czy Sephora na poziomie wielu krajów.