Tomaszewski nowym dyrektorem generalnym w Hochland Polska

Hochland Polska działa na polskim rynku od 29 lat. W Polsce znajdują się dwa zakłady produkcyjne – w Kaźmierzu i Węgrowie, a także biuro w Poznaniu. Hochland, Almette, Valbon, SimplyV to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się szeroka gama produktów, z różnych kategorii.

Piotr Knauer przechodzi na emeryturę

Od 2016 roku na czele firmy stał Piotr Knauer, piastując stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Hochland Polska oraz pełniąc obowiązki Członka Zarządu Polskiej Izby Mleka. Wraz z końcem roku przechodzi on na emeryturę, a nowym Dyrektorem Generalnym zostanie Maciej Tomaszewski.

Maciej Tomaszewski ma już bogate doświadczenie na podobnych stanowiskach. W trakcie swojej zawodowej kariery związany był m. in. z Grupą Lorenz Bahlsen Snack-World, w której pełnił funkcję Dyrektora Generalnego polskiego oddziału firmy. Jest on zatem doskonale zaznajomiony nie tylko z firmami rodzinnymi, ale także ze spółkami giełdowymi, takimi jak Podravka (producent przypraw spożywczych), gdzie w latach 2012-2015 odpowiadał za biznes w Polsce i za rynki Europy Środkowej. Wcześniejsze stanowiska kierownicze wyższego szczebla w British Sugar i AB Foods (sosy, dania gotowe, herbata) poszerzają portfolio doświadczeń w zakresie żywności, które zdobył od momentu wejścia do branży w 2000 roku.