Turecki producent słodyczy ma wielkie plany. Zrealizuje je globalny CEO

Stephane Batoux mianowany Global CEO ETi Group

Nowo utworzone stanowisko w firmie wzmacnia strategiczną wizję ekspansji tureckiej grupy na rynku międzynarodowym. Rozpoczęta ponad 60 lat temu działalność ETi obejmuje obecnie 9 jednostek produkcyjnych, w tym fabrykę słodyczy w Rumunii, rozbudowaną sieć dystrybucji oraz złożone portfolio kilkudziesięciu marek i setek produktów w kategoriach od ciastek i wafli po czekoladę, ciasta i słone przekąski.

Przed objęciem nowej roli Stephane Batoux kierował operacjami ETi w Rumunii, Polsce i na Bałkanach. Dołączył do zespołu ETi sześć lat. W swojej karierze kierował lokalnymi i regionalnymi operacjami dla takich firm jak Danone, Coca-Cola HBC, Albalact.

Mamy wielkie plany i jestem przekonany, że wraz z zespołem mamy wszelkie kompetencje potrzebne do kontynuowania naszej strategii ekspansji i misji, aby marki ETi były znane na całym świecie – mówi Stephane Batoux, Global CEO, ETi.

Ważnym krokiem w globalnej ekspansji firmy było otwarcie w 2017 roku rumuńskiej jednostki produkcyjnej niedaleko miasta Craiova. To pierwsza fabryka ETi w Unii Europejskiej i jedna z najefektywniejszych w grupie, otwarta inwestycją o wartości ponad 50 mln euro.

Kim jest Stephane Batoux

Stephane Batoux ukończył finanse i administrację biznesową na Uniwersytecie w Kent oraz uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie w Bordeaux, a także tytuł MBA w zakresie zakupów i finansów uzyskany w Institut du Management de l'Achat Industriel. Karierę rozpoczął w 1989 roku jako Purchasing and Innovation Manager w firmie Plasto w Dijon we Francji. Następnie pracował jako European Purchasing Manager, Purchasing Director i Supply Chain Director w Reckitt Benckiser na Francję i Włochy odpowiednio w biurach w Paryżu i Mediolanie. W 2000 roku dołączył do Danone jako Global Purchasing Director w Dywizji Mleczarskiej w Paryżu, a następnie został Operations Director na Rosję. W 2005 roku został mianowany General Managerem na Ukrainę, a następnie General Managerem na Rumunię, Mołdawię i kraje bałkańskie. W latach 2012-2014 był General Managerem Coca-Cola HBC na Rumunię

i Mołdawię, a do 2017 roku General Managerem firmy Albalact.

Co wiemy o Grupie ETi

Założona w 1961 roku firma rodzinna, Grupa ETi rozwinęła się w jedną z największych firm w Turcji, z produktami sprzedawanymi w ponad 40 krajach i przychodami przekraczającymi 1,3 miliarda USD rocznie. Grupa zatrudnia ponad 7500 osób. Grupa ETi posiada obecnie 9 zakładów produkcyjnych.

Od stycznia 2018 r., wraz z otwarciem działalności w Rumunii i Polsce, ETi rozwija się na arenie międzynarodowej, oferując szerokie portfolio marek z kategorii ciastek, czekolad, ciast, wafli i słonych przekąsek. Portfolio ETi na rynku polskim obejmuje takie marki jak ETi Dare, ETi Browni czy ETi Milk Burger.