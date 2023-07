Ucyfrowił Biedronkę, teraz popracuje nad Delikatesami Centrum

Alessandro Beda w kwietniu 2021 r. został dyrektorem ds. Lojalności, Cyfryzacji i Innowacji w Biedronce. Wcześniej był dyrektorem handlowym sieci.

Wcześniej Alessandro Beda pracował w PSDB, PwC Polska i Vershold Group oraz Duda Polska, agencji reklamowej pracującej na wyłączne zlecenie Biedronki.

Do Biedronki dołączył w styczniu 2019 roku.

W PwC od września 2016 był dyrektorem w zespole ds. transformacji cyfrowej odpowiedzialnym za działania związane z przygotowaniem strategii biznesowych.

Alessandro Beda dołącza do załogi Delikatesów Centrum

Przypomnijmy, że Grupa przeprowadziła w Delikatesach Centrum program naprawczy.

Sprzedaż segmentu detalicznego Eurocashu w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 1,83 mld zł i była o 10% wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. W podobnym tempie rosła sprzedaż detaliczna LFL w sklepach „Delikatesy Centrum”.

– Początek tego roku to okres wysokiej inflacji oraz spadku sprzedaży detalicznej w cenach stałych. Obserwujemy rosnącą ostrożność i wrażliwość cenową konsumentów. Kupują oni mniej lub wybierają tańsze towary. Zyskują na tym dyskonty, które – wg danych Nielsena – w pierwszym kwartale zwiększyły sprzedaż o blisko 27% rok do roku. Tymczasem tzw. mały format, do którego klasyfikowane są lokalne sklepy spożywcze, stanowiące główną grupę klientów Eurocash, wzrósł o nieco ponad 10% – komentował ostatnio Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash. - Na tym tle Grupa Eurocash osiągnęła 16-proc. wzrost całkowitych przychodów, a sprzedaż segmentu hurtowego wzrosła o 18%. Świadczy to o umocnieniu pozycji Grupy Eurocash w naszym segmencie rynkowym – dodaje.