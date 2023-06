Wewnętrzny awans w CBRE

Od czerwca br. Łukasz Kałędkiewicz obejmuje nową rolę w ramach CBRE. Oprócz dotychczasowego stanowiska Head of Advisory and Transaction Services oraz członka zarządu operacyjnego CBRE w Polsce, podejmie się nowego wyzwania. Będzie pełnił funkcję Head of Advisory and Transaction Services w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.