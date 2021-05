Wybrano nowego CEO w Danone. To dyrektor Barry Callebaut

Orfeusz 2021-05-19 09:02:33

...ale to de przed nazwiskiem robi też swoje wsród snobów.



Nota bene: bardzo dziwne nazwisko...saint-affrique to mała miejscowość i gmina we Francji licząca ok. 9 000 mieszkańców...nazwa pojawiła sie po Rewolucji Francuskiej a podczas tej ostatniej raczej nie wielbiono szlachty czy arystokracji....owo "De" było trudne do noszenia...ale skad sie wzięło po rewolucji...? Niejaki Bernard de Sainte Affrique był po rewolucji parlamentarzystą , sprzeciwiał sie straceniu króla....