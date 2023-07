Z zarządu Carrefoura do zarządzania Delikatesami Centrum

Marek Lipka, doświadczony manager z ponad 20-letnim stażem w sektorze handlowym, z początkiem sierpnia obejmie stanowisko dyrektora generalnego spółki Eurocash Franczyza, w ramach której funkcjonuje sieć Delikatesy Centrum. Jego dołączenie do Grupy Eurocash to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji strategii na lata 2023-2025. Grupa deklarowała w niej m.in. plan intensywnych działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności lokalnych sklepów poprzez redukcję nożyc cenowych i dalsze inwestycje we franczyzę.

Marek Lipka na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny między innymi za realizację nowej strategii rozwoju sieci franczyzowej i handlowej Delikatesy Centrum. - Jestem przekonany, że z jego wsparciem w roli dyrektora generalnego Eurocash Franczyza uda się nam jeszcze szybciej i sprawniej zrealizować postanowienia strategii i skutecznie repozycjonować sieć, która już teraz jest najbardziej kompleksowo zarządzaną siecią w naszym portfolio – zauważa Dariusz Stolarczyk, członek zarządu Grupy Eurocash odpowiedzialny ze segment detaliczny.

Delikatesy Centrum to rozwijana przez Eurocash od 24 lat sieć supermarketów otwieranych w całej Polsce. Atutem sieci jest program lojalnościowy działający w oparciu o algorytmy AI – Delikarta. Na koniec 2022 r. pod szyldem Delikatesów Centrum działało blisko 1500 placówek, w tym 400 sklepów własnych Grupy Eurocash i 1100 sklepów franczyzowych. Sprzedaż realizowana przez Delikatesy Centrum w ujęciu LFL wzrosła w 2022 r. o ponad 12 proc.

Marek Lipka, zanim dołączył do Grupy Eurocash, był związany z Carrefour Polska, gdzie pełnił funkcję dyrektora handlowego i łańcucha dostaw oraz członka zarządu. Budował i wdrażał strategie rozwoju modelu franczyzowego w formatach sklepów convenience, mini market, supermarket oraz hipermarket. Specjalizuje się w transformacjach biznesowych i budowaniu długotrwałych partnerstw.