Zmiana na stanowisku prezesa Intermarche

Ostatnio, od października 2022 roku prezesem zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché była Iwona Pawelczyk, właścicielka sklepu Intermarché w Zduńskiej Woli. Wcześniej to stanowisko zajmował Thierry Klupczynski.

Jako prezes zarządu Intermarché, Maciej Ćwikliński stanie na czele spółki SCA PR Polska, odpowiedzialnej za budowanie i realizację strategii handlowej sieci w całym kraju oraz na czele spółki SCA Petrole, która odpowiada za dystrybucję paliw do blisko 70 stacji paliw działających przy supermarketach szyldu. Jest to jego druga kadencja w roli prezesa, do której wraca po kilkuletniej przerwie.

Maciej Ćwikliński prowadzi obecnie dwa punkty sprzedaży Intermarché, w Słupcy i w Błoniu. Ukończył Politechnikę Poznańską, a przed przystąpieniem do Muszkieterów zdobywał doświadczenie w kilku firmach handlowych na

kierowniczych stanowiskach. W ramach zaangażowania na rzecz Grupy zajmował się marketingiem sieci, a także negocjacjami zakupowymi. Pełnił również funkcję członka Zarządu IMMO Muszkieterowie, spółki odpowiedzialnej za rozwój i zarządzanie majątkiem Grupy w Polsce.

- Powierzenie mi na nowo misji zarządzania siecią Intermarché jest wyrazem zaufania dla mnie i całego zarządu, który wraz ze mną weźmie odpowiedzialność za przyszłość marki w Polsce. Naszym kluczowym celem jest powrót do rozwoju, aby w perspektywie kilku najbliższych lat osiągnąć masę krytyczną. Po okresie restrukturyzacji jesteśmy gotowi na to, aby wykorzystując wszelkiego rodzaju możliwości, w tym przyłączenia istniejących sklepów, sieci oraz alianse zakupowe, sukcesywnie realizować nakreślone plany wzmocnienia pozycji sieci na polskim rynku. Równolegle będziemy także zabiegać o klientów konstruując właściwą politykę handlową całego szyldu, wszystkich sklepów i stacji paliw – mówi Maciej Ćwikliński, prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce.

Nowy Zarząd Intermarché w Polsce złożony wyłącznie z właścicieli sklepów

Grupa Muszkieterów wyróżnia się unikatowym modelem biznesowym, w ramach którego kluczowe funkcje w strukturach Grupy pełnią zrzeszeni w niej przedsiębiorcy. Intermarché stanowi niespełna 250 niezależnych

właścicieli supermarketów. Nowo powołany zarząd świadczy o realizacji wartości kultury współtworzenia firmy. W składzie zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce znaleźli się:

• Katarzyna Jaworek (właścicielka Intermarché w Łowiczu),

• Rafał Becela (właściciel Intermarché w Wolsztynie i Zbąszyniu),

• Grzegorz Kańtoch (właściciel Intermarché w Bukownie),

• Marek Cieluba (właściciel Intermarché w Lipnie).



Grupa Muszkieterów jest zrzeszeniem blisko 500 polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. W 2022 r. obroty

Grupy Muszkieterów wyniosły 9,8 mld złotych. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.