Zmiany organizacyjne w Carrefour Polska

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz współpracą z interesariuszami stają się coraz bardziej palące dla organizacji na całym świecie. Carrefour, jako lider branży handlu i dystrybucji, postanowił jeszcze bardziej wzmocnić swoje zaangażowanie w te obszary, uznając je kluczowymi i długofalowymi czynnikami zrównoważonego wzrostu.

W nawiązaniu do priorytetów ogłoszonej w listopadzie 2022 roku globalnej strategii Carrefour 2026, obszar zrównoważonego rozwoju stał się jednym z kluczowych filarów, na których chcemy budować naszą Firmę przyszłości. Wzmacniamy i konsolidujemy nasze działania w tym obszarze, aby skutecznie odpowiadać na wyzwania społeczne, rynkowe i środowiskowe. Dążąc do pozycji globalnego lidera odpowiedzialnej dystrybucji, chcemy skoncentrować się na synergii w obszarach współpracy z interesariuszami naszej firmy, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz komunikacji i public affairs - podkreśliła Justyna Orzeł, Wiceprezeska Zarządu, Sekretarz Generalna i Dyrektorka Zasobów Ludzkich w Carrefour Polska.

Izabela Rokicka jest absolwentką Uniwersytetu w Sztokholmie i London School of Public Relations. Posiada bogate doświadczenie w obszarze komunikacji korporacyjnej oraz zarządzania relacjami z interesariuszami. Zakładała i przez 11 lat prowadziła działania Fundacji „Budujemy Przyszłość”, a od wielu lat aktywnie angażuje się w promowanie idei dialogu społecznego, zrównoważonego rozwoju, promocję kobiet w biznesie oraz komunikację i współpracę z lokalnymi społecznościami.

Jednocześnie Barbara Kowalska, dotychczasowa Dyrektor działu Jakości i Rozwoju Zrównoważonego w Carrefour Polska, została mianowana Dyrektorką Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Produktów.