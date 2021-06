Zmiany w zarządzie Merservice z Grupy OEX

1 września b.r. stanowisko prezesa zarządu Merservice z Grupy OEX obejmie Magdalena Trzcińska. Edyta Czaplicka dołącza w randze członka zarządu.

Magdalena Trzcińska, do tej pory pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu spółki, zastąpi na stanowisku prezesa Michała Węgrzyka, który dalej będzie współpracował z Merservice jako doradca zarządu. Nowy Zarząd będzie kontynuował strategię umacniania pozycji w kluczowych liniach biznesowych oraz rozwoju nowych usług skierowanych do eCommerce.



Magdalena Trzcińska była wiceprezesem spółki od kwietnia zeszłego roku, ale z Merservice jest związana od ponad dziesięciu lat, czyli praktycznie od początku działalności spółki. Pracowała w obszarze Sales Force & HR management i pełniła funkcję dyrektora operacyjnego External.

Magdalena Trzcińska jest absolwentką Collegium Civitas na kierunku socjologia, a także studiów podyplomowych „Zarządzanie Ludźmi w Organizacji” w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła też studia podyplomowe „Dyplomowany Coach”.

- Wdrożyliśmy dwie nowe usługi we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Obecnie oprócz tradycyjnych usług wsparcia sprzedaży oferujemy kompleksową analizę prezentowania produktów w sklepach internetowych i marketplace’ach, czy badania shopperowe gdzie pozyskujemy dane z pomocą takich rozwiązań jak eyetracking. Chcemy istotnie zwiększać udział technologii w naszych usługach. – powiedziała Magdalena Trzcińska.

Edyta Czaplicka w Merservice pracuje od początku działalności spółki, czyli od 2009 roku. Przez ostatnie 5 lat zajmowała stanowisko dyrektora operacyjnego Internal, odpowiadając za następujące obszary działalności spółki: finanse, księgowość, kadry, flota, IT i obsługa prawna. Edyta Czaplicka jako członek zarządu spółki będzie odpowiedzialna za finanse i administrację.

Edyta Czaplicka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku socjologia. Ukończyła też studia podyplomowe: Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą w Szkole Głównej Handlowej.