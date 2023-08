1,2 mld zł na wsparcie MŚP i 60 mln dla startupów, czyli ruszają nabory PARP

– Firmy z takich branż jak HoReCa, turystyka i kultura, które najbardziej odczuły skutki pandemii, mogą liczyć na wsparcie finansowe w dalszym rozwoju i dywersyfikacji działalności gospodarczej. Kluczową sprawą dla małych i średnich firm działających w tych sektorach polskiej gospodarki jest dostosowanie ich biznesów do nowych warunków funkcjonowania. Jestem przekonany, że takie konkursy dotacyjne jak ten organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, pozwolą im umocnić swoją pozycję rynkową – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Pieniądze dla branży HoReCa

– Ponad 1,2 mld zł czeka na przedsiębiorców z takich sektorów, jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka czy kultura. To branże najbardziej dotknięte skutkami pandemii koronawirusa, które – mimo obserwowanego w 2022 roku ożywienia – wciąż nie osiągnęły wyników sprzed pandemii. Celem inwestycji, realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jest wsparcie przez operatorów przedsięwzięć MŚP, które chcą unowocześnić lub zmienić profil swojej działalności prowadzonej we wspomnianych sektorach. Ten sektor stanowi istotny komponent naszej gospodarki, często są to firmy rodzinne i mocno wpływające na lokalną koniunkturę – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.



W naborze będą mogły wziąć udział podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości w zakresie działalności badawczej, rozwojowej lub innowacyjnej. Na drodze konkursowej wyłonionych zostanie pięciu operatorów regionalnych odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w branżach HoReCa, turystyka lub kultura.

Operatorem – wnioskodawcą mogą być instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje finansowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, grupy producentów, instytucje kultury i sportu, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, rządowe organizacje turystyczne, niepubliczne inwestycje kultury i sportu, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Dla każdego z pięciu regionów zostanie wybrany w konkursie jeden operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

Region 1 - województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,

Region 2 - województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,

Region 3 - województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,

Region 4 - województwa łódzkie, opolskie, śląskie,

Region 5 - województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.



Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia mieści się podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Wnioski można składać od 10.08.2023 r. do 28.09.2023 r.

PARP - konkurs dla startupów

5 września PARP rusza z naborem wniosków do działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów – komponent IIa – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Nabór skierowany jest do startupów (spółek kapitałowych), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW (Program Polska Wschodnia) lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych i realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej. Nabór dotyczy startupów, które ukończyły inkubację nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem ogłoszenia naboru i posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

– Najbardziej innowacyjne i najlepiej rokujące biznesowo startupy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem/usługą na rynek oraz pierwszą sprzedaż. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięgać 600 tys. zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł. Nabór w ramach konkursu „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” z programu FEPW jest kontynuacją działania z Programu Polska Wschodnia – powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

wynagrodzenia personelu projektu;

zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;

zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Po skorzystaniu z tego komponentu, przedsięwzięcia o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji, będą miały możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności sięgające nawet 3 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Więcej informacji o konkursie „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu ” znajduje się na stronie PARP.